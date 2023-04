La Sposa 2 quando va in onda: parla Serena Rossi

La Sposa 2 si farà e quando va in onda sono i quesiti dei telespettatori alla luce della presentazione dei nuovi palinsesti Rai del 2024

La Sposa è una fiction Rai di successo andata in onda nella stagione televisiva 2021-2022 e riproposta in replica grazie al boom di ascolti che l’ha contraddistinta: 7 milioni di telespettatori e oltre il 30% di share, dati che quest’anno nessuna fiction è riuscita a superare o eguagliare. Sembrerebbe scontato che La Sposa 2 va in onda il prima possibile per poter mostrare ai fedelissimi la nuova vita di Serena Rossi e Giorgio Marchesi che dopo un matrimonio per procura si sono innamorati davvero. Eppure sembrerebbe che c’è ancora da attendere o addirittura che la seconda stagione della fiction non sarà mai pronta. Nei palinsesti Rai o in nessun comunicato stampa è stato mai ufficializzato il sequel della serie ambientata negli anni 60 e lo stesso format, una miniserie e non una fiction, dimostra l’iniziale ideale della tv di Stato di mandare in onda un prodotto chiuso. Un’altra certezza è data dalla trama de La Sposa che ha un finale ben definito e esaustivo non lasciando nulla di intentato e nessuna risposta da dare ancora ai telespettatori. A volte il successo stesso di una serie è anche nella consapevolezza di non avere la necessità di aggiungere ulteriori puntate che potrebbero annoiare i fan e creare un effetto boomerang perdendo share di puntata in puntata. C’è però una speranza.

La Sposa 2 parla Serena Rossi

All’epoca del successo della fiction in diverse interviste è stato chiesto a Serena Rossi se si farà La Sposa 2 e a riguardo l’attrice è stata sincera dicendo che è un progetto che non le è mai stato proposto. Negli ultimi mesi però trapela dagli addetti ai lavori che l’idea di voler dare spazio alla seconda stagione della serie con Giorgio Marchesi è più che concreta. Una prova di queste voci ovviamente non confermate potrebbe essere nell’aver riproposto nell’aprile 2023 in replica la miniserie, molto prima del previsto e anticipando la stagione estiva che l’avrebbe sicuramente vista in palinsesto come accaduto per Mina Settembre. Una scelta che avrebbe come obiettivo vedere la fidelizzazione dei telespettatori de La Sposa per il progetto e quindi riuscire a capire il sentiment sulla possibilità di un sequel la cui trama ovviamente non è ancora stata scritta tanto quanto le sceneggiature visto che ufficialmente non è in programma.

La risposta definitiva arriverà sicuramente con la presentazione dei nuovi palinsesti delle fiction Rai che in genere arriva a giugno e facendo un calcolo tra scrittura dei testi, tempo di riprese e post produzione, La Sposa 2 potrebbe andare in onda nel 2024-2025 con dalla parte dei tempi ristretti il fatto che sia una miniserie con un massimo di 4 puntate e che quindi può essere lavorata più rapidamente rispetto ad altre fiction che invece sono immaginate tra gli 8 e i 12 episodi e quindi su un arco temporale di 2 mesi. Nel frattempo Serena Rossi è impegnata in Mina Settembre 3 che è stato confermata dallo sceneggiatore dopo il grande successo delle prime due stagioni.