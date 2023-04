La Sposa stasera in TV: replica o nuova puntata?

La Sposa è una miniserie televisiva prodotta dalla Rai nel 2022, che torna stasera in tv: si tratta di una replica o di una nuova puntata?

Torna stasera in tv La Sposa, la miniserie con Serena Rossi protagonista, supportata nel cast da Giorgio Marchesi, Maurizio Donadoni e Mario Sgueglia. Scritta e ideata da Valia Santella e affidata alla regia di Giacomo Campiotti, prodotta da Rai Fiction assieme a Endemol Shine Italy, sarà trasmessa da Rai 1 questa sera, domenica 16 aprile 2023, a partire dalle ore 21.25. Ma si tratta di una nuova puntata della fiction o di una replica?

Dubbio legittimo, per i fan della serie Rai, andata originariamente in onda sulla rete ammiraglia della televisione pubblica italiana tra il 16 e il 30 gennaio 2022, in tre puntate da 100 minuti ciascuna. Ci sono dunque in serbo nuove avventure per la bella Maria Saggese, interpretata da Serena Rossi?

Purtroppo chi si attende un prosieguo della storia della protagonista del dramma storico italiano è destinato a restare deluso: questa sera su Rai 1 andrà in onda solo una replica della miniserie originale. Da quanto risulta al momento, infatti, non è in previsione nessuno seguito della storia. Intervistata da TvSerial.it, la protagonista Serena Rossi ha ammesso di non sapere se ci sarà mai una nuova stagione de La Sposa. “Non se ne è mai parlato, in realtà. È una storia che ha un arco narrativo ben definito, che ha un bell’inizio e anche una bellissima conclusione” ha detto l’attrice.

Nel frattempo la Rai è sommersa da un vortice di polemiche perché ha inaugurato la stagione delle repliche ad aprile, tre mesi prima del periodo estivo dove si sa non si lanciano nuovi prodotti. Una delusione per i telespettatori che hanno comunque premiato fiction come Imma Tataranni e La Sposa ma costretti a dover rivedere episodi che ormai nell’era di Internet sono sempre disponibili sulla piattaforma di RaiPlay. Inoltre tornerà ancora una volta Il Commissario Montalbano riproponendo uno storico episodio ormai diventato cult “Gli arancini di Montalbano”.

La Sposa trama

La Sposa è ambientata nell’Italia di fine anni Sessanta. Maria (Serena Rossi) è una giovane donna calabrese proveniente da una famiglia molto povera, che decide di accettare la proposta di matrimonio “per procura” di Italo (Giorgio Marchesi), nipote di un rude agricoltore del Vicentino. Maria si trasferisce così al Nord, in un mondo per lei del tutto nuovo e in una realtà completamente ostile alle persone meridionali. A peggiorare le cose, la donna deve confrontarsi anche con le difficoltà coniugali: Italo, infatti, da poco rimasto vedovo, non è ben disposto nei confronti.

L’unica cosa positiva è il piccolo Paolino, figlio avuto da Italo dal precedente matrimonio. Affetto da crisi epilettiche, che lo hanno portato a chiudersi in se stesso, il bambino si lega a Maria, che alla fine riesce a convincerlo a tornare a scuola. In questo modo, la giovane sposa inizia a farsi accettare al casale, ma le cose si complicano con l’arrivo di Antonio (Mario Sgueglia), il primo amore della protagonista, divenuto un ricco imprenditore edile e ora intenzionato a riconquistarla.