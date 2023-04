Chi è Donna e Motori Avanti Un Altro Elisa Mazzucchelli: già con Bonolis

Chi è Elisa Mazzucchelli Donna e Motori di Avanti un Altro: il nuovo personaggio era già stata con Paolo Bonolis

Tra i personaggi dell’edizione 2022 2023 di Avanti Un Altro spicca Miss Donne e Motori Elisa Mazzucchelli che in pochissimo tempo è riuscita a catturare l’attenzione degli appassionati del programma condotto da Paolo Bonolis. Nata il 19 gennaio 1992 è di Genova dove attualmente studia giornalismo politico presso l’Università della città ligure e nello stesso ateneo ha conseguito la laurea triennale in lingue e culture moderne per l’impresa e turismo. Elisa Mazzucchelli ha iniziato come modella e ha partecipato anche a Miss Italia nel 2021. Caparbia e da sempre appassionata di motori, ha numerose esperienze nel mondo del lavoro infatti ad inizio carriera è stata receptionist, assistente di produzione e agente di viaggio. Nel 2021 Elisa Mazzucchelli ha iniziato il suo percorso nel giornalismo iniziando nella sua città, Genova, come tirocinante a Radio Babboleo. Successivamente ha debutto come conduttrice prima per Betfait e poi per Asproflor.

L’esperienza le ha permesso di diventare volto di Business24 e MsChannel ma è con Ms Motor Tv Sky che è riuscita finalmente a trasmettere tutta la sua passione per il mondo dei motori. Da sempre seguitissima sui social su Instagram ha oltre 260 mila follower, Donna e Motori di Avanti un Altro si definisce Pit Lane reporter perché da anni è il volto dei Trofei Malossi ennesima dimostrazione di quanto sia legata al mondo delle due e quattro ruote. Tra il 2022 e il 2023 arriva la prima svolta per la sua carriera da giornalista infatti debutta a Telenord, emittente regionale ligure, come presentatrice di Forever Samp che così le permette di parlare della sua altra grande passione, la Sampdoria. Ad inizio anno infine entra nel cast di Avanti Un Altro come Miss Donne e Motori e diventa volto di Sportitalia per Rally Dreamer. Elisa Mazzucchelli non ha mai nascosto la sua fede calcistica. La presentatrice e modella è infatti una grandissima tifosa della Sampdoria e ci sono tante foto pubblicate sui suoi social dove appare in gradinata sud per sostenere i colori blucerchiati. Proprio per questo in tantissimi sui social l’hanno incoronata come la nuova Diletta Leotta auspicandole un futuro nel mondo del calcio come conduttrice.

Donna e Motori di Avanti Un Altro Elisa Mazzucchelli: dove l’hai già vista

Prima del suo debutto come personaggio bonus di Avanti Un Altro nel ruolo di Miss Donna e Motori, Elisa Mazzucchelli era già stata nel programma condotto da Paolo Bonolis. Infatti ad inizio 2022 aveva partecipato come concorrente del game show conquistando in primis Luca Laurenti che non rimase indifferente alla sua bellezza. All’epoca della sua partecipazione, la presentatrice e modella dichiarò di essere fidanzata ma ad oggi non si hanno notizie sulla sua vita privata e non si conosce l’identità del presunto fidanzato. Prima di iniziare giocare Miss Donne e Motori rivelò di avere come sogno quello di lavorare in televisione e di essere appassionata di motori e velocità. Una descrizione che a quanto pare ha colpito gli autori e la produzione di Avanti Un altro che ha deciso in questa edizione di inserirla nel cast dando ampio spazio alle due e quattro ruote. Tra le curiosità su Elisa Mazzucchelli anche la vittoria in una gara con la Vespa, una sfida sulla lentezza infatti è riuscita a completare un intero giro di un circuito senza far rompere un uovo.