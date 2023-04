Il Commissario Montalbano stasera in TV: replica o nuova puntata?

Stasera 17 aprile torna Il Commissario Montalbano e i fan si chiedono se è una replica o un episodio inedito mai trasmesso prima

Il Commissario Montalbano non smette mai di stupire e a sorpresa torna ancora una volta in prima serata su RaiUno. La fiction nata dalla penna di Camilleri è da sempre campione di ascolti arrivando a superare gli 8 milioni di telespettatori in determinate circostanze e spesso è stato proposto in replica nei suoi episodi più iconici arrivando a battere anche in questo caso la concorrenza di reality sulle reti Mediaset. Negli ultimi anni ci sono state delle riproposizioni sia con il prequel Il Giovane Montalbano sia con lo spin off C’era una volta Vigata. Non solo la Rai ha anche trasformato le puntate più vecchie e più famose restaurandole in 4K e rendendole televisivamente più fruibili ad un pubblico ormai con l’occhio abituato all’HD e alla tecnologia.

Dopo la morte di Andrea Camilleri nel 2019 a 93 anni per i postumi di un infarto e nonostante lo scrittore abbia lasciato dei video, spesso inseriti prima di ogni puntata, in cui spiegava il senso di quel determinato episodio la Rai non ha dato spazio a nuove sceneggiature. Sono 15 le stagioni de Il Commissario Montalbano che ha debuttato nel 1999 su Raidue per poi spostarti sulla rete ammiraglia quattro anni dopo. In realtà per la serie che ha lanciato Luca Zingaretti è sbagliato parlare di stagioni quanto piuttosto è più corretto contare il singolo numero di episodi che è arrivato a ben 37 tutti seguitissimi dal pubblico in ascolti e share. La particolarità del prodotto girato in Sicilia è che tutti gli episodi hanno trame orizzontali e quindi sono considerati dagli appassionati film TV unici dando così la possibilità anche a chi non lo conoscesse di poterlo seguire senza problemi.

Il Commissario Montalbano perché è in replica

Stasera 17 aprile torna in prima serata su RaiUno un episodio de Il Commissario Montalbano dal titolo Gli arancini di Montalbano. Si tratta di una replica di una puntata trasmessa per la prima volta in TV nel novembre 2002 e rappresenta uno dei racconti con Luca Zingaretti più famosi della saga perché in grado di tenere incollati allo schermo quasi 10 milioni di italiani. L’ultimo episodio inedito e non in replica de Il Commissario Montalbano è andato in onda l’8 marzo 2021 con il titolo Il Metodo Catalanotti che di fatto ha segnato la fine della serie e ha rappresentato il saluto di Andrea Camilleri ai suoi estimatori.

Fin dai primi anni della messa in onda di Montalbano la Rai ha scelto di puntare più volte su questo prodotto, esportato anche in più di 20 Paesi all’estero, e anche quest’anno ha scelto di inserirlo nel palinsesto primaverile che è caratterizzato a sorpresa da numerose repliche. Infatti prima de Il Commissario Montalbano, RaiUno ha già mandato in onda in prima serata le repliche di Imma Tataranni e La Sposa, una strategia per valorizzare ulteriormente i suoi prodotti. C’è però chi sui social è in disaccordo perché ormai tutte le fiction Rai possono essere recuperate sulle piattaforma RaiPlay. Il fascino però di Montalbano però, caratterizzato anche dalla recitazione di Luca Zingaretti, permette di poter collocare ancora una volta in replica una delle storie scritte da Camilleri.