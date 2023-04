Ilary Blasi fidanzato chi è Bastian Muller: il vero lavoro

Chi è davvero Bastian Muller fidanzato di Ilary Blasi da ricco imprenditore a maggiordomo secondo il gossip

Il fidanzato di Ilary Blasi dopo la rottura con Francesco Totti è Bastian Muller: la data di nascita del nuovo compagno della conduttrice dell’Isola dei Famosi è 11 marzo 1981 sotto il segno dei Pesci ed ha qui 42 anni. È nato a Wachtersbach che dista pochi chilometri da Francoforte, di origini tedesche ha girato il mondo per lavoro e alimentando molte voci di gossip sulla sua reale professione. Ha trascorso la sua infanzia nella cittadina teutonica portando un cognome importante quello dei Pettenpohl. Una famiglia facoltosa che ha costruito terme e ampliato i suoi affari in Medio Oriente. Oggi i genitori del fidanzato di Ilary Blasi hanno un’azienda per scavi di caratura famigliare, dunque il patrimonio di Bastian Muller non sarebbe ingente come si immaginava, secondo Oggi. Il settimanale ha fatto un’inchiesta per approfondire il vero lavoro di Bastian

e non sarebbe quello di imprenditore nel settore perforazioni, bensì quello di maggiordomo e autista di lusso e iper qualificato. Grazie infatti alla sua cultura e allo studio delle lingue straniere avrebbe svolto questa professione a St Moritz. Al di là delle foto scattate dai paparazzi in vacanza sulla neve, in pizzeria con i figli di Totti e nelle storie Instagram, in realtà si sa ben poco su chi è il fidanzato di Ilary Blasi rispetto a quanto i fan vorrebbero sapere. Per questo c’è stato un piccolo errore di persona da parte di diversi utenti che hanno pensato che la nuova fiamma della conduttrice dell’Isola dei Famosi fosse il calciatore Bastian Muller. Non è solo un caso di omonimia, tra i due intercorre un incredibile somiglianza sia di fisico che nei tratti somatici del volto. D’altronde anche il giocatore è tedesco e milita nella terza divisione teutonica. La curiosità, oltre che sulla sua biografia, è anche relativa a quando si sono conosciuti.

Ilary Blasi e Bastian Muller: la storia d’amore

Per i malpensanti Ilary Blasi e Bastian Muller si sono conosciuti durante la crisi del matrimonio con Francesco Totti. Sarebbe i suoi i messaggi inequivocabili che lo storico capitano giallorosso avrebbe trovato sul telefono della sua ex moglie. Ovviamente l’avvocato della conduttrice ha smentito tutto. Ilary Blasi e il nuovo fidanzato si sarebbero conosciuti lo scorso ottobre, dopo mesi dal divorzio di lei, grazie ad un’amica vip in comune, Michelle Hunziker. Anche Bastian sarebbe uscito da una storia importante prima di incrociare il suo destino con quello della ex Pupona. Tra i due sarebbe scattato un colpo di fulmine, prima attrazione fisica che poi di sarebbe trasformata ben presto in un sentimento più profondo.

Paparazzati sulla neve in Trentino, Ilary e il suo nuovo compagno sono usciti allo scoperto sui social di recente con gli scatti di una vacanza in Thailandia e con gli auguri dell’ex Letterina la suo fidanzato per il suo compleanno. Nuovi scatti hanno testimoniato come Bastian Muller abbia preso parte al compleanno di Isabel, terza figlia di Totti e conosciuto l’intera famiglia della Blasi. Sempre secondo fonti di gossip, il tedesco avrebbe alloggiato a Roma durante il periodo delle udienze per il divorzio per stare accanto alla sua donna.