Anna Brosio chi era causa morte mamma di Paolo Brosio

Morta Anna Brosio, mamma di Paolo Brosio: causa della morte e perché pregava per suo figlio a Medjugorje

Lutto per Paolo Brosio, è morta la mamma Anna all’età di 102 anni a causa di una complicazione. L’anziana donna era stata al centro di numerosi articoli dopo i problemi di salute svelati dal figlio in diretta televisiva. Una condizione precaria che l’aveva costretta al ricovero d’urgenza presso l’ospedale Versilia, per poi essere trasferita al San Camillo di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, dov’è morta oggi 18 aprile. Un lungo processo conclusosi con la sua scomparsa, con il figlio Paolo Brosio che aveva spiegato già a ottobre scorso come avesse subito un grave scompenso cardiaco, che al tempo era però riuscita a superare con grande forza. Dinanzi alle telecamere di Mattino Cinque, aveva spiegato a Federica Panicucci d’essere in grande ansia per le condizioni di sua madre poche settimane fa.

La conduttrice ha quindi annunciato la terribile notizia della morte di Anna Brosio, 102 anni, in diretta. L’anziana donna, divenuta un personaggio televisivo negli anni Novanta, è venuta a mancare nel corso della notte: “La ricordiamo con affetto e mandiamo un abbraccio a Paolo”. La causa della morte di Anna Brosio è i postumi di un infarto. Dopo un’operazione sembrava stesse meglio superando anche il ricovero in terapia intensiva, ma dopo una decina di giorni si è spenta.

Anna Brosio biografia

La biografia di Anna Brosio è ricca di eventi e si articola lungo un intero secolo di storia d’Italia. La mamma di Paolo Brosio è nata a Pisa il 7 aprile 1921 per ben 63 anni è stata sposata con il suo amato marito Domenico Ettore Brosio, morto all’età di 89 anni. Lui era un amante del ciclismo e lavorava come insegnante di letteratura straniera presso l’Università di Torino. La coppia ha vissuto per tre decenni in Piemonte, precisamente tra i paesaggi magnifici del Monferrato, e in seguito Anna Brosio si era trasferita con suo figlio a Vittoria Apuana a Forte dei Marmi. La fede ha contraddistinto la vita della madre di Paolo Brosio, che si è cimentata molto spesso in viaggi a Medjugorje dove, ha poi raccontato, l’argomento cardine delle sue preghiere era proprio suo figlio, nato ad Asti nel 1956 e divenuto giornalista e scrittore. Si augurava per lui che potesse trovare la fede, convertendosi e cambiando radicalmente vita.

Tutto ciò è infine accaduto, il che ha ovviamente unito maggiormente i due che hanno condiviso svariate apparizioni televisive. Anna Brosio ha infatti avuto modo di farsi conoscere sul piccolo schermo, partecipando al Maurizio Costanzo Show, ad esempio, dove spesso bacchettava Paolo Brosio, così come a Quelli che il Calcio, condotto al tempo da Fabio Fazio. L’abbiamo vista indossare gli abiti della sfegatata tifosa della Juventus, che non aveva di certo timore di dire la sua e farsi rispettare in studio. Adorava fare polemica e prendere di mira suo figlio, il che l’ha trasformata col tempo in un personaggio vero e proprio. Un cambio repentino dalla donna dedita alla fede e alla preghiera, alla combattiva tifosa bianconera. Negli anni Duemila ha inoltre scritto un libro, edito da Mondadori, dal titolo Nove colombe bianche, nel quale ha raccontato la sua vita per la prima volta, intrecciandola a quella dell’Italia.