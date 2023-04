Carlo Uomini e Donne corteggiatore Nicole chi è: Instagram

Carlo Alberto è il nuovo corteggiatore di Uomini e Donne, pretendente al cuore della bella tronista Nicole. Scopriamo qualcosa di più di lui e sul suo lavoro.

C’è un corteggiatore a Uomini e Donne, e sembra aver già catturato il cuore della bella tronista Nicole. Stiamo parlando di Carlo Alberto di cognome Mancini, nuovo volto del programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il suo carattere gentile ed educato, che lui stesso definisce molto “femminile”, ha fatto breccia nel cuore di Nicole, come si è visto bene nella loro fortunata uscita in esterna, e adesso i due sembrano intenzionati a continuare la propria conoscenza. Carlo se la vedrà dunque con Andrea Foriglio, gli altri due corteggiatori di Nicole.

Ma chi è davvero il nuovo pretendente al cuore della tronista del dating show del pomeriggio di Mediaset? Carlo Alberto Mancini ha 30 anni circa, ma non sappiamo la sua esatta data di nascita, se non che è del segno della Bilancia, e dunque è nato tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. Non ci è noto seppure il suo luogo di origine, ma sappiamo che ha un fisico atletico e che è alto 185 centimetri. Il corteggiatore di Nicole ha però rivelato molte cose sul suo conto e la sua vita, nei primi incontri con la ragazza. Oggi è in perfetta forma fisica, ma ha raccontato che in passato pesava 30 chili in più, perché era solito rifugiarsi nel cibo per combattere lo stress.

Contro ogni stereotipo che si potrebbe avere sugli uomini palestrati come lui, Carlo ha dimostrato di essere molto sensibile e riflessivo, e ha rivelato di non essersi mai trovato a suo agio con la classica idea di mascolinità “alpha”, cosa che gli ha causato problemi in passato con i compagni di scuola e nello sport. Oltre alla passione sportiva, poi, Carlo si interessa di poesia, e scrive spesso dei piccoli componimenti, e ha anche una passione per lo studio. Ha anche un profilo Instagram, che al momento conta oltre 6.000 follower, e su cui pubblica diverse immagini e video della sua sua vita privata e del suo lavoro. Il suo motto, come riportato sul social, è “Chi si accontenta gode, chi non si accontenta ottiene ciò che vuole”.

Carlo Uomini e Donne corteggiatore Nicole lavoro

Carlo Alberto ha parlato a Nicole anche di quello che fa nella vita e del suo lavoro, durante le loro esterne a Uomini e Donne. Il corteggiatore ha raccontato di lavorare nel settore del fitness e di svolgere attualmente la professione di personal trainer. D’altronde, non ha nascosto di essere un appassionato di sport, e che proprio l’attività fisica gli abbia permesso di trovarsi finalmente a suo agio con sé stesso. Il corteggiatore di Nicole Santinelli ha infatti raccontato in una esterna di essere stato in sovrappeso e di aver sofferto per questo motivo anche di bullismo. Ma, oltre a questo, Carlo ha rivelato di avere un animo molto sensibile e portato per gli studi. In passato ha studiato giurisprudenza, mentre ora è alle prese con gli studi di psicologia. Chissà che in futuro non abbia in mente qualche svolta di carriera.