Donato Panini chi è la star di Tiktok di con Mollica o Senza

Donato De Caprio ovvero Donato di Mollica o Senza di Tiktok è una star. La madre del napoletano è stata uccisa

Non c’è nessuno che non abbia mai visto un video su TikTok di Donato dei Panini che pronuncia la storica frase “Con Mollica o Senza”. Il vero nome del Tiktoker in questione è Donato De Caprio, la cui data di nascita è 11 Marzo 1979 e oggi ha 44 anni. È di origini napoletane, del quartiere Pianura dove ha trascorso la sua infanzia. Ha iniziato a lavorare giovanissimo a 12 anni come ragazzo del Salumiere in diversi esercizi commerciali, servendo di rado i clienti e portando maggiormente la spesa a domicilio a chi volesse usufruire di questo servizio. All’epoca Donato dei Panini guadagnava un piccolo stipendio di 120 Mila lire (60 euro) al mese, di cui la cifra maggiore la investiva per aiutare la sua famiglia ad andare avanti con le spese della vita quotidiana. Dopo anni Donato di Con Mollica o Senza approda alla Salumeria I Monti Lattari, nel centro di Napoli e inizia a lavorare come banconista e a scoprire l’importanza della qualità dei prodotti, formaggi e salumi in particolare, diventando un esperto.

La svolta arriva grazie a Tiktok quando Donato De Caprio decide di pubblicare i primi video appoggiando il telefono nemmeno su un apposito porta cellulare ma tra i formaggi. Filmava se stesso mentre preparava i panini con l’obiettivo di far conoscere ai follower il concetto di merenda napoletana, ovvero uno sfilatino ripieno che sostituisce un pranzo, quello che oggi è definito street food made in Italy. Viene scoperto dal proprietario dei Monti Lattari che impedisce a Donato dei Panini di girare ancora video per postarli sui social. Con Mollica o Senza è però già lo slogan di un Tiktoker con oltre un milione di seguaci e allora l’ex ragazzo delle consegne decide di cambiare vita e di aprire un negozio in società con un imprenditore bresciano. Si tratta del noto influencer Steven Basalari Ceo della discoteca Number One. L’attività apre con un accordo, il capitale iniziale è di Steven mente all’interno della bottega di salumi ci lavora ogni giorno il Tiktoker napoletano, dividendo così i guadagni a metà. La salumeria di Donato dei Panini si trova in via Pignasecca numero 29 nel centro di Napoli. Inaugurato il 19 febbraio 2023 è sempre stra pieno di clienti pronti a gustare le “Marenna” più virale del web. Ovviamente il negozio non poteva che chiamarsi “Con Mollica o Senza”.

Donato De Caprio Mamma

Lutto per Donato de Caprio. La mamma di Con mollica o senza è Rosa Gigante e aveva 78 anni. Residente a Pianura è morta secondo le prime indagini dopo un litigio. Le cause della morte della mamma di Donato sono le conseguenze dei colpi ricevuti alla testa con un oggetto contundente. Appena ricevuta la notizia della scomparsa, il tiktoker ha lasciato immediatamente il suo negozio per recarsi sul luogo dell’omicidio. I fan di Con mollica o senza già hanno fatto diventare la notizia virale e hanno riempito i suoi post con le condoglianze per la morte della mamma. Nel frattempo le indagini continuano per capire il movente del delitto e le dinamiche che hanno portato alla scomparsa della donna anche lei originaria di Napoli come suo figlio.