Kvaratskhelia fidanzata chi è Nitsa Tavadze e cosa fa

Chi è Nitsa Tavadze, la fidanzata di Khvicha Kvaratskhelia e presto sua moglie: come si è conosciuta la coppia

La fidanzata di Khvicha Kvaratskhelia è Nitsa Tavadze e presto diventerà sua moglie. Un anno davvero incredibile per il calciatore del Napoli, che ha subito stupito il mondo al suo primo anno in un club importante, mettendo in mostra il suo enorme talento in serie A e in Champions League. Una gioia dopo l’altra, dalla consacrazione in campo alla proposta di matrimonio e così tra pochi mesi Nitsa Tavadze sarà la moglie di Kvaratskhelia, che spera d’arrivare all’altare da campione d’Italia in carica con la maglia azzurra. Molto riservato e poco dedito alla vita sociale tipica dei calciatori in Europa, il talento del Napoli si è fatto conoscere sul campo e poi attraverso alcune interviste. Anche Nitsa Tavadze tiene molto alla sua privacy e per scelta ha deciso di non pubblicare foto sui social. La fidanzata di Kvaratskhelia ha 21 anni ed è una studentessa di medicina. Proprio qualche mese fa durante la sosta per le nazionali per tornare in Georgia e, affiancato dalla propria famiglia, la coppia ha celebrato il rito di fidanzamento ufficiale. I futuri sposi sono stati accolti e benedetti dal Patriarca di Georgia Ilia II ma, oltre alle foto dell’evento pubblicate sui social, non sono state fornite ulteriori informazioni sul matrimonio.

Khvicha Kvaratskhelia e Nitsa Tavadze diventeranno marito e moglie in estate, presumibilmente, una volta conclusa la serie A e terminato l’Europeo Under 21. La fidanzata del calciatore del Napoli è stata apprezzata dai fan pochi giorni prima del fidanzamento ufficiale, presente in uno scatto a Milano, impegnata in una cena in un locale con vista Duomo. I più attenti frequentatori dello stadio Diego Armando Maradona l’avevano già notata nel tempio del Napoli, dove ha spesso fatto il tifo per il suo fidanzato. Nello specifico ha di certo visto dal vivo Napoli-Monza (debutto del suo compagno a Fuorigrotta) e Napoli-Ajax. La giovane non si è però mai trasferita in Italia, nonostante l’importanza di questa relazione. Il motivo è rapidamente spiegato: Nitsa Tavadze studia medicina in Georgia, nella capitale Tbilisi. La 21enne sta pensando al proprio futuro e non intende in alcun modo essere una moglie trofeo per Kvaratskhelia. L’impegno universitario li tiene in parte separati, con il calciatore che non perde occasione per omaggiarla in campo, dedicandole i suoi gol, mimando la lettera “N” in georgiano. Come detto, la coppia composta da Khvicha Kvaratskhelia e Nitsa Tavadze non rientra propriamente negli standard del mondo del calcio. Molto riservati, al punto che il profilo Instagram della ragazza è ancora del tutto vuoto (non ha neanche una foto profilo) ma, nonostante questo, vanta più di 50mila follower. A volte, però, appaiono delle storie, nelle quali si è mostrata in giro per la città di Napoli.

Kvaratskhelia e Nitsa Tavadze come si sono conosciuti

Una splendida coppia, quella composta da Khvicha Kvaratskhelia e Nitsa Tavadze, costretta per ora a vivere una relazione a distanza. Le cose paiono funzionare e negli scorsi mesi il talento del Napoli ha precisato come lei capisca perfettamente i sacrifici che è necessario fare in questa fase. A complicare il tutto vi è il fatto che non possano sentirsi in qualsiasi momento, messaggiarsi e videochiamarsi, dato il programma d’allenamento e preparazione del calciatore. La loro relazione è però così forte che a breve si sposeranno, nonostante abbiano appena 22 e 21 anni. I due non stanno insieme da molto tempo e, stando alle informazioni emerse, Khvicha Kvaratskhelia e Nitsa Tavadze si sono conosciuti nel 2021, presentati da amici in comune. Il più classico degli incontri, un po’ come avveniva per i nostri genitori. Hanno però iniziato a frequentarsi davvero soltanto un mese dopo, senza più lasciarsi.