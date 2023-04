Osimhen fidanzata chi è Stefanie: hanno figli FOTO

Chi è la fidanzata di Osimhen di nome Stephanie: dov’è nata, che origini ha e quanti figli ha con l’attaccante del Napoli

Di Victor Osimhen del Napoli si parla sempre per le sue prestazioni incredibili con la maglia azzurra, dal momento che il giovane attaccante prova a tutelare la propria privacy il più possibile. In molti però si chiedono chi è la fidanzata di Osimhen. Esiste e si chiama Stephanie e con grande romanticismo è nata la loro storia d’amore. Il nigeriano 24enne al servizio di Spalletti è un attaccante atipico rispetto ai suoi coetanei: non ama il mondo del gossip e la sua compagna non è nè una modella nè un’influencer, eppure di lei giá si è scritto molto. La fidanzata di Osimhen è naturalizzata tedesca e anche lei di origini nigeriane. Stephanie vive a Napoli insieme con il suo compagno da due anni. La loro storia d’amore che non è nata in Italia, bensì in Francia, al tempo in cui l’attaccante del Napoli era un attaccante del Lille. Non vi è rimasto molto in Ligue 1 ma tanto è bastato, tra il 2019 e il 2020, per cambiare la sua vita privata, portandolo al fianco della splendida compagna. La vita privata di quest’ultima è avvolta nel mistero ma il giornalista Patri di Sport1 ha rivelato come la fidanzata di Osimhen sarebbe non soltanto nata in Germania ma anche cresciuta in terra tedesca.

Una notizia che ha senso dal punto di vista sportivo, dal momento che viene suggerito come la giovane potrebbe tentare l’attaccante del Napoli, spingendolo a tornare a casa, in Germania. Non sarebbe la prima esperienza in Bundesliga per Osimhen, approdato per la prima volta in Europa al Wolfsburg. Un’esperienza molto difficile per lui, ha in seguito raccontato, trascorrendo un anno e mezzo senza mai trovare la via del gol, faticando ad abituarsi al clima, al cibo e alla lingua. In attesa di scoprire quale sarà il futuro della punta nigeriana, la curiosità cresce su Stephanie, della quale circola in rete una foto pubblicata da CalcioNapoli24. Immagine del 2020 però poco chiara, dal momento che il viso della giovane è in parte coperto da un palo della luce. L’altro ben noto scatto di Osimhen al fianco di una donna è con sua sorella Blessing, alla quale il calciatore è legatissimo.

Osimhen figli

Considerando quanto tenga alla propria vita privata, la notizia che Osimhen fosse diventato papà ha colto alla sprovvista moltissimi tifosi del Napoli. Tutto è accaduto il 6 ottobre 2020, quando è venuta al mondo la primogenita di Osimhen e della sua fidanzata Stephanie. La coppia ha scelto come nome Hailey True, alla quale sono stati dedicati tutti i gol che da allora il cannoniere azzurro ha messo a segno. La sua nascita ha dato vita a una vera e propria famiglia, che è diventata il gran punto di forza del calciatore. Avere al fianco Stephanie lo ha aiutato a superare momenti molto complicati, come quelli in cui è stato costretto a restare fermo per infortunio. Per quanto provino a non mettersi in mostra, così da non essere costretti a condividere il proprio privato con la stampa, lei lo ha accompagnato alla firma del contratto con il Napoli, che di fatto ha trasformato la sua carriera e vita.