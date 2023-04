Politano Fidanzata Ginevra Sozzi chi è: madre dei suoi figli

Chi è Ginevra Sozzi, fidanzata di Matteo Politano: quanti figli hanno e chi sono gli ex fidanzati di lei, calciatori di serie A

Matteo Politano e la fidanzata Ginevra Sozzi sono una delle coppie più seguite della serie A. Occhi verdi e fisico da fare invidia per la 25enne originaria di Como, che si è fatta un nome nel mondo dei Pr e lavora assiduamente come influencer. La sua città di riferimento è oggi Milano, anche se ovviamente si ritrova spesso a Napoli per stare al fianco di Matteo Politano, esterno azzurro al servizio di Luciano Spalletti. Vanta più di 60mila follower su Instagram, dove racconta la sua vita privata e quella lavorativa, condividendo scatti personali e non solo, facendo spesso sfoggio di uno stile di vita lussuoso. Quando si parla della fidanzata di Matteo Politano, però, si fa spesso riferimento agli ex di Ginevra Sozzi, trattandosi di famosi calciatori della serie A. La prima volta che il suo nome ha iniziato a circolare nel mondo del massimo campionato di calcio italiano è stato nel 2016. Al tempo venne immortalata in uno scatto al fianco di Fabio Quagliarella a Formentera ma i due parlarono al tempo di una semplice amicizia. Nel 2017, invece, il mondo del gossip iniziò a parlare con insistenza della storia d’amore segreta tra Ginevra Sozzi e Paulo Dybala, al tempo alla Juventus ma soprattutto ancora fidanzato con Antonella Cavalieri.

Il calciatore non si è mai sbilanciato in merito ma a parlare fu invece proprio l’attuale compagna di Matteo Politano. Ha spiegato come i due iniziarono una relazione segreta dopo il trasferimento dell’argentino a Torino, cosa che non andava a genio ai procuratori. Tutto finito quando lei gli ha chiesto una vera relazione. Paulo Dybala non è però l’ultimo ex calciatore che ha ceduto alla splendida Ginevra Sozzi, che pare aver stregato anche Radja Nainggolan. Tutto è nato durante un periodo di profonda crisi con sua moglie Claudia, madre delle sue due figlie, Aysha e Mailey. Anche in questo caso è stata lei a parlarne, spiegando di non poter scegliere di chi innamorarsi e che in quella storia aveva messo in gioco dei veri sentimenti per Nainggolan.

Politano figli

Il 17 giugno 2021 è nata la prima figlia di Matteo Politano e Ginevra Sozzi, che la coppia ha deciso di chiamare Giselle. L’annuncio dato dal calciatore del Napoli è stato accompagnato da una splendida frase: “Finalmente sei arrivata, amore di papà! La mamma è stata bravissima e tu sei il regalo più bello che la vita potesse mai farmi! Ti amo follemente Giselle”. Un nome scelto da Ginevra, che ha voluto chiamare sua figlia proprio come sua madre. Una gioia immensa per il calciatore, divenuto padre per la prima volta. Con l’ex moglie Silvia Di Vincenzo, infatti, l’amore è terminato ben prima che i due potessero provare a diventare genitori. Una dolce famiglia che vive serenamente uno splendido momento, personale e professionale, ma si ritrova al centro di voci di gossip. Matteo Politano e Ginevra Sozzi in crisi, si chiedono in molti, soltanto perché non appaiono più foto della coppia insieme sui social da alcuni mesi.

A novembre 2022 lei aveva pubblicato uno scatto da Napoli, inquadrando una scritta: “Essere napoletano è meraviglioso”, ricevendo tre cuori azzurri dal suo compagno. Oggi è però tornata a Milano, dove lavora e di fatto vive, ma soprattutto dove la piccola Giselle va a scuola. La famiglia pare aver fatto una scelta ben precisa, optando per l’ambiente milanese, considerando l’impegno di mamma Ginevra, che è di certo quella che si occupa maggiormente della piccola di casa. Non sembrerebbe esserci altro ma i rumor non cessano.