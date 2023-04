Roberto Vecchioni figlio: chi era Arrigo e causa morte

Roberto Vecchioni piange la morte di suo figlio Arrigo, scomparso quest’oggi. Scopriamo quale è stata la causa della morte del figlio del cantautore lombardo.

È stato lo stesso Roberto Vecchioni, poche ore fa, ad annunciare tramite i suoi canali social la tragica notizia della morte di suo figlio Arrigo. “Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio” ha scritto il cantautore brianzolo, 79 anni, su Facebook. Arrigo Vecchioni è deceduto oggi, 18 aprile 2023, nel corso della mattinata. Al momento, però, non sono note le cause del decesso del giovane. In generale, sul figlio di Roberto Vecchioni non ci sono molte informazioni, dato che aveva sempre trascorso la sua vita lontano dai riflettori, a differenza del padre. Non è nota con precisione nemmeno la sua età, anche se sappiamo che era relativamente giovane, essendo nato dopo il matrimonio del cantautore con la scrittrice Daria Colombo, avvenuto nel 1981. Secondo Il Mattino, aveva 36 anni.

Roberto Vecchioni figli

Arrigo non era l’unico figlio di Roberto Vecchioni. Si trattava, infatti, del terzogenito del cantautore lombardo, e del secondo figlio avuto da Daria Colombo, a sua volta la sua seconda moglie. Vecchioni si era infatti sposato con Irene Bozzi nel 1973, e da questa unione è nata la prima figlia, Francesca. In seguito, nel 1981, il cantante ha sposato, come detto, la scrittrice Daria Colombo, da cui ha avuto un’altra figlia femmina, Carolina, quindi Arrigo, e infine Edoardo. Roberto Vecchioni è inoltre già nonno: nel 2012 sua figlia Francesca ha dato alla luce due gemelle, e successivamente anche Carolina ha avuto due figlie.

In generale, però, dei figli e delle figlie di Vecchioni si è sempre parlato molto poco, e loro stessi hanno voluto, nel tempo, tenersi lontano dal mondo dello spettacolo. Le poche cose che sappiamo sul loro conto sono state rivelate dallo stesso cantautore, ad esempio in un’intervista ad Avvenire del 2017. In quell’occasione, Roberto Vecchioni definì i suoi quattro figli dei “gioielli di diversità, hanno i loro difetti e hanno le loro attitudini”, dicendo di loro che erano forti e fantasiosi. Nessuno è divenuto cantante o musicista: si sa che uno è divenuto architetto, un altro giornalista e un terzo ha lavorato nella comunicazione e nei media.

In passato era però stata resa nota la triste situazione del quarto e ultimo figlio del cantante, Edoardo Vecchioni, affetto da sclerosi multipla. Nato nel 1992 a Desenzano del Garda, il quarto genito del cantautore brianzolo è giornalista e ha scritto in passato per l’Unità, poi nel 2021 ha pubblicato il libro Sclero, sul suo rapporto con la malattia. Suo padre, invece, gli ha dedicato nel 2007 la canzone Le rose blu, contenuta nell’album Di rabbia e di stelle. A tutti i suoi figli, Roberto Vecchioni ha dedicato anche un intero album, intitolato Canzoni per i figli e uscito nel 2016. La mamma di Arrigo Vecchioni e seconda moglie di Roberto è Daria Colombo, ha lavorato per anni nel settore del teatro, del cinema e della televisione. È stata anche art director per molte case discografiche ed è proprio grazie a questo impiego che ha conosciuto il cantautore. Giornalista e saggista è autrice televisiva e ha avuto numerose collaborazioni con testate nazionali.