Anticipazioni Luce dei tuoi occhi seconda puntata 19 aprile: rapimento

Luce dei tuoi occhi 2 è la seconda stagione della fortunata serie di Canale 5 con Anna Valle e Giuseppe Zeno. Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata.

È tornato Luce dei tuoi occhi, la serie di genere thriller drammatico creata da Eleonora Fiorini e Davide Sala, in onda su Canale 5 per la regia di Fabrizio Costa (Don Matteo, Il commissario Nardone, Catturandi – Nel nome del padre). Dopo la prima fortunata stagione andata in onda sulle reti Mediaset nel 2021, è appena arrivata su Canale 5 la seconda parte, con i restanti 6 episodi della storia, ognuno della durata di circa 105 minuti.

Luce dei tuoi occhi va in onda ogni mercoledì in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.20, e può essere seguita anche in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Il primo episodio è andato in onda il 12 aprile 2023, per cui stasera mercoledì 19 aprile verrà trasmessa la seconda puntata della serie.

Le anticipazioni della seconda puntata di Luce dei tuoi occhi 2 in onda stasera 19 aprile raccontano che le cose si complicano all’Accademia in cui insegna la protagonista Emma, interpretata da Anna Valle. Diana, la promettente ballerina della sua scuola, potrebbe essere sua figlia e non quella di Petra: una sconvolgente verità che ha grosse ripercussioni sulla giovane, che inizia a fare uso di droghe pesanti. Emma ed Enrico interverranno in tempo per salvare la ragazza prima che sia troppo tardi, ma da qui in avanti Diana inizierà a provare ostilità sia per la sua insegnante che per quella che credeva essere sua madre. Non è solo la sua vita, però, a essere in grave pericolo: anche Petra, la donna che l’ha cresciuta, è nei guai, e qualcuno arriva ad attentare alla sua vita.

Le anticipazioni della seconda puntata di Luce dei Tuoi Occhi 2 stasera 19 aprile rivelano che la storia di Alice, la figlia di Emma rapita e fatta passare per morta anni prima, diventa alla fine di dominio pubblico. Diana decide, dopo essersi ripresa, di tornare all’Accademia, ma finisce con lo scontrarsi con la sua rivale Vicky, che minaccia di rivelare uno sconcertante segreto su di lei alla loro insegnante. Eppure, all’improvviso la ballerina spagnola decide di mollare tutto e fare ritorno a Barcellona.

Luce dei tuoi occhi 2 trama

Luce dei tuoi occhi tratta le vicende di Emma Conti (Anna Valle), ballerina di fama internazionale che, a un certo punto della sua vita, decide di fare ritorno dagli Stati Uniti nella sua città natale, Vicenza, dove scopre una incredibile verità sul proprio passato. Emma aveva lasciato l’Italia dopo il fallimento della relazione col fidanzato Davide, dopo che la loro figlia era nata morta. Ma ora che è di nuovo a Vicenza, la donna scopre che quella figlia è in realtà incredibilmente ancora viva. Emma allora inizia a indagare per scoprire cosa sia successo e che fine abbia fatto la sua Alice, e nelle sue ricerche trova l’aiuto di Enrico Leoni (Giuseppe Zeno), un insegnante di astronomia. Il rapporto tra i due, nato come una semplice amicizia, gradualmente matura fino a diventare qualcosa di più.

La prima parte della serie si è conclusa senza che Emma riuscisse a rintracciare Alice. Nel primo episodio della seconda stagione di Luce dei tuoi occhi, abbiamo ritrovato Emma alle prese con il suo lavoro di insegnante di danza all’Accademia, mentre sotto la sua ala emergono due talentuose ragazze, Vicky e Diana. La protagonista finisce anche per fare la conoscenza della madre di quest’ultima, Petra Novak (Francesca Cavallin), che confessa a Emma di essere gravemente malata, e le chiede di prendersi cura della figlia. Una richiesta che, però, nasconde molto altro.

Per sapere cos’altro accadrà in Luce dei tuoi occhi 2, continuate a seguire la serie di Mediaset: ogni mercoledì sera, dalle 21.20, su Canale 5 e su Mediaset Infinity. Il prossimo episodio, il secondo della nuova stagione, andrà in onda mercoledì 19 aprile.