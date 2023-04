Anticipazioni Matrimonio a prima vista 2023 19 aprile: l’inganno

Anticipazioni Matrimonio a prima vista 2023: la resa dei conti nell’ultima puntata di stasera 19 aprile

È uno dei programmi più amati dal pubblico italiano, che mescola dating show e reality. Matrimonio a prima vista è tornato su Real Time con una decima stagione, e quando siamo ormai all’ottava puntata si può confermare che anche questa volta lo show ha riscosso un grande successo. La ricetta è sempre la stessa: un team di esperti ha l’arduo compito di selezionare tra i vari candidati due soggetti ideali, componendo delle coppie di sconosciuti da far sposare, seguendo poi come vanno le cose nelle prime cinque settimane, per decidere se divorziare o meno.

In questa stagione, gli esperti di turno sono il sociologo Mario Abis, l’esperto di comunicazione e life coach Andrea Favaretto, e la sessuologa Nada Lofreddi. Matrimonio a prima vista 2023 è tornato in tv lo scorso 8 marzo, e quella di questa sera, mercoledì 19 aprile, è l’ultima puntata della stagione in attesa di Matrimonio a prima vista e poi. Tutti sintonizzati, allora, alle 21.20 su Real Time, sul canale 31.

Le coppie in gara in questa edizione sono tre: Mattia Benedetto e Giulia Martello, Irene Pignieri e Matteo Riva, Simona Viola e Gennaro Vergara. Rispetto alle passate edizioni, quest’anno Matrimonio a prima vista 2023 ha introdotto una novità, facendo sposare tutte e tre le coppie in contemporanea, così che novelli sposi possano scoprire, nel giorno delle nozze, non solo il loro partner prescelto ma anche tutti gli altri concorrenti dello show. Come andrà a finire?

Matrimonio a prima vista 2023 anticipazioni 19 aprile

Nel corso di oltre un mese di programmazione, le coppie di Matrimonio a prima vista 2023 hanno avuto modo di conoscersi meglio, e adesso arriva il momento di prendere la decisione finale. Non si può mai dire se ci saranno o meno sorprese, una volta arrivati al momento del dunque, ma è innegabile che alcune coppie abbiano ormai preso una direzione ben definita.

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Matrimonio a Prima vista 2023 stasera 19 aprile rivelano inganni e resa dei conti: abbastanza difficile che la storia tra Gennaro e Simona possa proseguire. Lei in più di un’occasione ha lasciato intendere in maniera abbastanza netta di non provare interesse, ma anzi un certo fastidio, per il marito. Al momento di rivedere le foto del matrimonio, la ragazza ha detto senza il minimo dubbio: “Mi è indifferente”. Lui ancora ci spera, anche se la situazione pare senza speranza: è un illuso o fa bene a crederci ancora?

Crisi anche tra Mattia e Giulia, dopo il feeling iniziale. Poi abbiamo assistito a un litigio abbastanza duro, e in generale il clima tra i due pare davvero teso. Parlando con le altre spose, Giulia ha definito il weekend assieme in campeggio “un incubo”, mentre per conto suo Mattia ha scritto in chat agli amici di stare organizzando la feste per il suo divorzio. Insomma, sembra esserci ben poco da fare.

Tutt’altra storia, per fortuna, tra Irene e Matteo, che arrivano alla reunion finale con un rapporto che pare andare a gonfie vele. Al punto che la coppia mostra un po’ di imbarazzo nel mostrarsi così felice davanti alle altre due. Qualche conflitto non è mancato, ma i due sembrano avere trovato un buon equilibrio, e tutti tifano per il fatidico sì finale.