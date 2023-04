Elio Uomini e Donne Over chi è e cosa fa

Elio è il nuovo corteggiatore di Uomini e Donne Over: chi è e che lavoro fa l’uomo che piace a Gemma e Paola

New entry intrigante, nel pomeriggio di Mediaset. Si chiama Elio ed è il nuovo corteggiatore di Uomini e Donne Over. È entrato in scena come pretendente di Gemma Galgani, ma dopo una prima uscita assieme le ha rivelato di non essere interessato a proseguire la storia con lei. Forse per via di un maggiore interesse per Paola Ruocoo? Pare proprio di no, infatti Elio ha poi dato buca anche a quest’ultima.

Insomma, un personaggio abbastanza particolare, il nuovo corteggiatore del dating show targato Mediaset, tra i protagonisti della puntata di mercoledì 19 aprile 2023. Ma chi è il nostro Elio? Su di lui si sa molto poco, ma conosciamo all’incirca la sua età: ha 65 anni (ma secondo altre fonti 61), e lui stesso ha segnalato infatti di essere molto più giovane di Gemma, avendo 10 anni in meno della donna. Proprio la questione della differenza di età sembra essere un problema abbastanza rilevante, per questo nuovo cavaliere del Trono Over del programma condotto da Maria De Filippi.

Sappiamo anche che Elio è di origini campane, anche se non si conosce esattamente la città da cui proviene. Tutto il resto su di lui e sul suo carattere “particolare” ci arriva dalle parole rivelate dalla stessa Gemma, dopo la loro prima uscita. “È stata una cena bella, divertente, simpatica. – ha raccontato la donna – Ci sono stati approcci carini e delicati, siamo rimasti in macchina ad ascoltare la musica. Mi ha portato un mazzo di fiori bellissimo, poi questa mattina ho ricevuto un messaggio, dove mi ha parlato di amicizia”. Lui stesso ha chiarito, in seguito, di preferire donne più giovani. Insomma, gentile ma alla fine anche abbastanza diretto.

Elio Uomini e Donne Over lavoro

Ha provato a conoscere sia Gemma che Paola, ma non sembra che in entrambi i casi le due donne abbiano conquistato il suo interesse. Elio è un personaggio decisamente enigmatico, che non ha mancato di suscitare la curiosità di spettatori e spettatrici di Uomini e Donne Over. Ma purtroppo sappiamo veramente molto poco sul suo conto, compreso il suo lavoro. Al momento, infatti, non è noto quale mestiere svolga il nuovo corteggiatore dello show di Maria De Filippi. Data la sua età, secondo le fonti online tra i 61 e i 65 anni, Elio dovrebbe non essere ancora in pensione, ma non si conoscono ulteriori dettagli. In molti lo confondono con una vecchia conoscenza di Uomini e Donne, Ennio ex di Gemma con cui la dama uscì anni fa dal programma.