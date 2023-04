Luce dei tuoi occhi 2 Francesca Cavallin è Petra: dove l’hai vista

In Luce dei tuoi occhi 2 Francesca Cavallin è Petra. L’hai vista a CentoVetrine o a Un medico in famiglia?

Quali altri segreti si nascondono in Luce dei tuoi occhi 2? La seconda stagione della serie della prima serata di Canale 5, in onda ogni mercoledì alle 21.20, mette la protagonista Emma (Anna Valle) di fronte a nuovi problemi: tornata a Vicenza per insegnare danza, la donna è anche alla ricerca di sua figlia Alice, che credeva morta subito dopo la nascita e che invece pare essere ancora viva. Una delle possibili indiziate sembra essere, incredibilmente, proprio una delle sue studentesse più talentuose, Diana (Irene Paloma Jona), ma le cose non sono semplici, soprattutto per la presenza della madre adottiva della ragazza, Petra Novak.

New entry di questa stagione, Petra è uno dei personaggi più interessanti ed enigmatici della serie Mediaset, merito anche dell’interpretazione dell’attrice Francesca Cavallin. Nata il 23 giugno 1976 a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, Francesca Cavallin si è laureata in Lettere moderne con indirizzo Storia dell’arte contemporanea presso l’Università di Padova nel 2000, per poi dedicarsi principalmente al teatro. A partire dal 1992 aveva già lavorato come modella in ambito pubblicitario, e nel 2003 è arrivata rapidamente a lavorare in televisione, come presentatrice della rubrica La piccola Enciclopedia dell’Arte, parte del programma Style su Leonardo (Sky Italia).

Ha però iniziato presto a farsi conoscere anche come attrice, tanto che già nel 2004 otteneva una certa notorietà grazie al ruolo di Irene Monteleone nella soap opera Vivere, su Canale 5. Nel 2006 ha poi debuttato al cinema con una parte nel film di Jerry Calà Vita Smeralda, e l’anno seguente è tornata in tv con un ruolo nella miniserie Il generale Dalla Chiesa, interpretando la moglie del protagonista, Emanuela Setti Carraro. Da qui, la sua carriera si è orientata soprattutto alle fiction tv: è stata Lady Diana in Coco Chanel, Bianca Pittaluga in Un medico in famiglia, la moglie di Adriano Olivetti in Adriano Olivetti – La forza di un sogno, e ha poi anche recitato in Il bene e il male, L’uomo che cavalcava nel buio, Tutta la musica del cuore, Di padre in figlia, Rocco Schiavone, La compagnia del cigno e Mentre ero via. Nel 2019, Francesca Cavallin ha recitato anche nell’horror The Nest di Roberto De Feo.

Francesca Cavallin che faceva a CentoVetrine

Come abbiamo visto, la carriera cinematografica e televisiva di Francesca Cavallin è lunga e piena di ruoli diversi e molto importanti. La sua prima parte importante in tv è stata quella di Irene Monteleone in Vivere, tra il 2004 e il 2006, in quello che è stato il suo primo approccio con il genere soap opera. E in realtà anche l’unico, anche se molti pensano che l’attrice veneta abbia recitato anche in Centovetrine.

La confusione si deve al fatto che il personaggio di Margot Sironi, la giovane amante di Sebastian Castelli apparsa nella celebre soap targata Mediaset tra il 2012 e il 2013, le somigliava moltissimo. Ma non si trattava di Francesca Cavallin, bensì di Gaia Messerklinger. Nata a Moncalieri, vicino Torino, nel 1989, è una modella e attrice che ha iniziato a farsi conoscere proprio con quel ruolo in Centovetrine, per poi successivamente apparire in Le tre rose di Eva, Fuga di cervelli, Non è un paese per giovani, Sacrificio d’amore e L’amore rubato. A partire dal 2019, Gaia Messerklinger ha interpretato il ruolo di Nora Vitali nella soap opera Il paradiso delle signore, su Rai 1.