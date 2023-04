Alice Uomini e Donne Luca Daffrè chi è: “si conoscono”

Chi è Alice, la nuova corteggiatrici di Uomini e Donne, interessata a sedurre il buon Luca Daffré? Scopriamo qualcosa di più su di lei: età, lavoro, Instagram.

C’è una nuova affascinante pretendente al cuore di Luca Daffré. Il tronista di Uomini e Donne è ora nel mirino della bella Alice, la nuova corteggiatrice del dating show del pomeriggio di Canale 5. La ragazza pare aver già colto nel segno alla loro prima esterna: proprio Luca si è trovato a parlare della “chimica” tra i due, e ha confessato di sentirsi coinvolto in una maniera che non si aspettava.

La loro è stata un’uscita semplice e particolare, con Alice che si è presentata a Luca sulla sua Vespa per portarlo a fare un giro: una scena che nei film avviene di solito a ruoli invertiti. Da lì, la coppia si è poi adagiata su un prato a chiacchierare, e Luca ha regalato alla ragazza un fiore. In breve tempo, al coppia di Uomini e Donne è sembrata aver bruciato le tappe rispetto a molte altre viste finora.

Attualmente non sono però disponibili molte informazioni su chi sia Alice, oltre a ciò che abbiamo visto e sentito a Uomini e Donne. La nuova corteggiatrice del programma condotto da Maria De Filippi pare avere un grande passione per la scrittura, come dimostrato dal pensiero dedicato a Luca dopo la loro prima esterna: “Non so chi sei, ma so che mi somigli”. La bionda Alice è ufficialmente la rivale di Alessandra per la scelta di Luca Daffrè e c’è già chi scommette che le due ragazze saranno le due corteggiatrici che arriveranno fine a maggio per sedersi sulle sedie rosse davanti al Tronista ex concorrente dell’Isola dei Famosu.

Uomini e Donne Alice e Luca l’indiscrezione

Il feeling tra Alice e Luca ha stregato il pubblico di Uomini e Donne, non c’è che dire. La nuova coppia sembra incastrarsi alla perfezione, e tutti sono ansiosi di sapere come proseguirà la loro storia. Ma una curiosa indiscrezione è emersa sul web nelle ultime ore: Luca e Alice si conoscerebbero già. Luca Daffré è stato infatti uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi del 2022, ruolo che gli ha dato una certa notorietà,e gli ha permesso di arrivare a conoscere molte ragazze, soprattutto su Instagram.

Secondo varie indiscrezioni, Luca e Alice sarebbero stati in contatto in passato sui social, ma senza mai approfondire la conoscenza di persona, almeno fino a ora nel dating show condotto da Maria De Filippi. In realtà, però, questa notizia non è vera: non ci sono conferme a riguardo, e la precedente conoscenza di Luca sui social è Alessia Spagnuolo eliminata dal Tronista. L’equivoco è nato a causa della nuova corteggiatrice napoletana arrivata per Luca, Valentina, e lei sì avrebbe una passata conoscenza con il tronista dello show di Canale 5: i due avrebbero chattato in passato proprio su Instagram. Alice di Daffrè è stata invece scelta dallo stesso modello tra le oltre mille ragazze che avevano scritto al programma per conoscere il bel dj dal cuore tenero.