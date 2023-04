Anticipazioni Amici 22 serale sesta puntata eliminato 22 aprile

Anticipazioni sesta puntata serale Amici 22 in onda sabato 22 aprile: l’eliminato, le polemiche e i nuovi inediti

Le anticipazioni della sesta puntata del serale di Amici 22 che andrà in onda sabato 22 aprile arrivano da una registrazione più intensa del previsto e con un eliminato che questa volta piace al pubblico. Ospiti della serata Enrico Brignano e Gaia Gozzi che presenta la sua nuova canzone, la decisione per quale squadra di prof parte per prima questa volta è stata definita da una prova di talento. Cristiano Malgioglio ha cantato e ballato Lady Marmelade, Giuseppe Giofrè ha interpretato Roxanne e Michele Bravi ha cantato Your Song conquistando la vittoria. Per la prima volta nella storia del talent di quest’anno sono Raimondo Todaro e Arisa a iniziare il gioco e sfidano Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. La cantante di Meraviglioso Amore Mio è convinta di spaccare con il suo grande artista e fa aprire la puntata a Wax con una sua interpretazione di Tintarella di Luna, come avversaria sceglie Isobel e sbaglia perché il suo tip tap su Bang Bang fa guadagnare un punto facile agli Zerbi Cele. Arisa non si arrende e fa cantare di nuovo la voce di Ballerine e Guantoni ma abbassa il tiro scegliendo Ramon (che non ha mai vinto una prova nella scorsa puntata pur vincendo al ballottaggio finale). Ti regalerò una rosa vince contro modern contaminato di That’s Amore, capito l’orientamento dei giudici Raimondo Todaro schiera Mattia che è costretto a ballare da solo nonostante abbia preparato un’intera settimana con Benedetta perché la ballerina è assente per influenza. Il latinista balla sulle note di Tutti Frutti e vince contro Ramon: al ballottaggio per l’eliminazione finale tra Ramon e Aaron scelti dai TodArisa va il ballerino classico. Il primo eliminato provvisoria della sesta puntata del serale di Amici 22 in onda il 22 aprile è Ramon.

Anticipazioni Amici 22 serale sesta puntata 22 aprile: chi è uscito

A questo punto i vincenti fanno scendere in campo Emanuel Lo e Lorella Cuccarini: si segue lo stesso copione con Arisa che schiera Wax che reinterpreta Adriano Celentano contro Maddalena che stupisce con un sirtaki ma a vincere è sempre il cantante. Mattia viene scelto per ballare Candyman, l’errore è schierarlo contro Angelina che vince con Kiss Me. Decisiva per il punto finale è la terza prova: Arisa vorrebbe togliersi un sassolino dalla scarpa così a scendere in pista è di nuovo Mattia contro Cricca che senza duettare con la figlia di Mango porta a casa il punto per la vittoria dei CuccaLo. Mattia e Wax vanno al ballottaggio nella seconda manche e il secondo eliminato provvisorio della sesta puntata del serale di Amici 22 in onda il 22 aprile è Mattia. La terza manche vede il clasico del talent show condotto da Maria De Filippi tra Lorella Cuccarini e Emanuel Lo che sfidano Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Il fidanzato di Giorgia vuole vincere facile conoscendo l’orientamento dei giudici e quindi schiera il guanto sensualità tra Maddalena e Isobel e a vincere è la sua ballerina che porta a casa il primo punto della sfida. La Cuccarini schiera Cricca contro Aaron e a vincere è il cantante di Rudy Zerbi con un brano di Dua Lipa. I CuccaLo schierano Angelina contro Isobel che però commuove tutti con un quadro in cui alle spalle del led appaiono le foto della sua famiglia sul brano Che sia benedetta di Fiorella Mannoia. Non c’è sfida con la ballerina australiana che conquista il punto decisivo. Al ballottaggio vanno Angelina e Cricca con i loro inediti: Australia vs Ci pensiamo domani, quest’ultima definita dagli spoiler di chi ha seguito la registrazione una hit estiva. Il terzo eliminato provvisorio della sesta puntata del serale di Amici 22 in onda il 22 aprile è Cricca. Prima del ballottaggio finale piccole curiosità: il guanto dei prof era sul tema musica dance con i CuccaLo che propongono un medley anni 70, gli Zerbi Cele i migliori brani della Carrà con il prof vestito da Pedro mentre Arisa sceglie I wanna dance with somebody con Todaro che fa la sua coreografia. La sfida tra i prof finisce in parità. A vincere la prova TIM è stata Angelina. Nel ballottaggio finale Cricca canta Le tasche piene di sassi, Ramon danza sulle note di Cercavo amore mentre Mattia balla un latino contaminato sulle note di It’s My Life e si salva per primo. Chi esce nella sesta puntata del serale di Amici 22 in onda il 22 aprile è uno tra Ramon e Cricca e dovrebbe essere il ballerino.