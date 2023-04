Back To School Elisa Esposito chi è: perché è famosa

Elisa Esposito ripetente di Back to School nella puntata del 20 aprile è diventata famosa su Tik Tok conquistando milioni di visualizzazioni

Elisa Esposito, meglio nota come prof di corsivo, è diventata virale a Back to School per non aver ricordato chi fosse Dante Alighieri e pensare che è diventata famosa per essere una professoressa, nello specifico del corsivo, il linguaggio utilizzato dai giovanissimi e nelle canzoni degli artisti più famosi negli ultimi anni. La data di nascita della ripetente è il 24 luglio 2002 e ha quindi 21 anni di età, è di origini lombarde infatti è nata a Milano, il suo segno zodiacale è quello del Leone. Fin da giovanissima ha sempre avuto la passione per il mondo dello spettacolo e l’estetica, di studi ha fatto l’indirizzo turistico dell’Artemisia Gentileschi di Milano. Aveva 19 anni quando la sua aspirante carriera di influencer ha avuto una vera e propria svolta, sul suo profilo Tik Tok che conta attualmente un milione e 400 mila follower, inizia a pubblicare queste famose lezioni di corsivo diventando molto famosa sui social e conquistando anche la tv infatti numerose trasmissioni hanno parlato di questo nuovo linguaggio che è ormai di uso comune tra i giovani. Grazie al successo ricevuto ha anche scritto un libro “Il Manuale del corsivo” edito Mondadori, un vero e proprio successo che le ha permesso di diventare popolare anche su Instagram dove ha raggiunto quasi 500 mila seguaci.

Oggi fa parte di una famosa agenzia di marketing digitale ma in futuro se la popolarità dovesse terminare ha già in cantiere il progetto di aprire un centro estetico. Diverse curiosità su di lei: ama i tatuaggi, ne ha uno sul braccio, e le piacerebbe molto partecipare ad un reality show infatti quest’estate si è molto parlato di un suo ingresso come concorrente al GF Vip 7 non più concretizzato con uno strascico di polemiche. Elisa Esposito ha infatti sempre dichiarato di aver rifiutato lei dopo essere stata contattata per partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini dicendo che non era interessata perché non trovava il programma interessante, mentre per i giornali vicini alla produzione è stata tagliata dopo aver spoilerato la sua partecipazione su Tik Tok.

Elisa Esposito fidanzato

Elisa Esposito è fidanzata con un collega tiktoker Davide Gentile noto anche come gentilosa sul suo canale YouTube. Condividono le stesse passioni come quelle dei social, dei viaggi e dei tatuaggi ma la loro storia negli ultimi mesi è stata nel mirino del gossip. A settembre scorso la prof di corsivo ripetente di Back to School aveva ufficializzato la rottura con il suo fidanzato su Instagram maturata dopo una crisi e una pausa di riflessione. Entrambi hanno parlato di una relazione ormai finita per differenze caratteriali e un’incompatibilità non superabile senza entrare in dettagli più specifici. All’epoca fu Davide a lasciare Lisa Esposito mentre lei in tono velatamente polemico aveva lasciato intendere di essere stata nella coppia quella ad averci creduto di più e aver dato tutta se stessa per superare i problemi.

La prof di corsivo e il suo fidanzato sono poi tornati insieme dopo qualche mese e la creator ha dovuto replicare ad alcuni haters che accusavano lei e il suo fidanzato di essersi lasciati solamente per hype soprattutto perché in aria di GF Vip 7. Elisa Esposito ha negato tutto dicendo che l’amore ha vinto sulle incomprensioni. I due si sono conosciuti in ambiente lavorativo e si erano fidanzati a gennaio 2022 e oggi sono di nuovo insieme. Di recente la tiktoker si è resa protagonista anche di un episodio commentato in maniera negativa sui social perché ha fatto un trend TikTok lasciando credere che fosse incinta, cosa poi smentita.