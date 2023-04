Francesco Pannofino voce di chi: tutte le volte che l’hai sentito

Quali attori ha doppiato Francesco Pannofino con la voce oltre George Clooney. Il successo teen con Hagrid di Harry Potter.

Ascoltando la voce di Francesco Pannofino, che sia ad occhi aperti o chiusi, subito riaffiorano alla mente i diversi attori che ha doppiato nella sua intensa carriera di successo. Di chi è la voce il noto attore, sublimato da Boris, è una domanda che ha una lunga serie di risposte, la più famosa, almeno per la sfera teen, risale alla saga di Harry Potter. Francesco Pannofino ha doppiato Hagrid, interpretato dal compianto Robbie Coltrane, in tutti e otto i film nati dalla penna di J.K Rowling. Al secondo posto non può che esserci l’attore più affascinante di Hollywood: la voce italiana di George Clooney è quella di Pannofino. René di Boris è riuscito anche a sentire al televoto la star americana che anni al telefono si complimentò con lui per il doppiaggio del film “In amore niente regole”, di cui ha firmato anche la regia.

Clooney adora il timbro del suo doppiatore ufficiale che scherzando gli ha chiesto di non imparare l’italiano. Un altro attore da sempre doppiato da Pannofino è Denzel Washington, praticamente in tutti i film da Voci nell’ombra, passando per Equalizer, fino al personaggio di Malcolm X, Philadelphia e Inside Man. Grazie all’interpretazione di Voci nell’ombra, ha vinto anche un premio come miglior voce maschile. Non è finita qui, la voce di Bruce Willis in FBI protezione testimoni 2 è di Francesco Pannofino come quella di Antonio Banderas in Intervista con il Vampiro e in altri film ma non in Zorro. Al contrario in pochi sanno che ha doppiato Tom Hanks in “Forrest Gump” e soprattutto Russel Crowe. No non è un errore, tra i doppiatori italiani più famosi c’è anche Luca Ward, iconico nel Gladiatore con “al mio segnale scatenate l’inferno”. È però di Pannofino la voce di Russel Crowe in “Mission Alaska”.

Francesco Pannofino quali cartoni animati ha doppiato

La voce di Francesco Pannofino è talmente particolare e apprezzata che anche il mondo dei cartoni animati lo ha spesso scelto per doppiare numerosi personaggi sia per film Disney che per altre case di produzione. Tra le pellicole animate più famose c’è Chicken Little dove è la voce di Aldo, il mastro Bue in Kung Fu Panda 2, il capitano Sbudella in L’Era Glaciale 4 e Jeager Clade in Strange World per quanto riguarda i film Disney. La voce di Francesco Pannofino è anche in Dragon Ball Z La Battaglia degli Dei dove è Mr Satan, inoltre è Pepe nei Muppets e Rothbart nella saga de L’incantesimo del lago oltre ad essere Capitan Uncino nell’omonimo film. Tra i telefim dove ha partecipato come doppiatore ci sono veri cult come William Peterson in CSI, Richard in Desperate Housewife, Beau Bridges in Stargate, Michael Richards in Seinfeld. Francsco Pannofino ha contribuito con la sua voce anche al successo di numerose telenovelas sudamericane in Italia infatti ha doppiato Ennio Montero in Topazio, il personaggio di Arthur in Manuela e Julien in Marilena. Inoltre recentemente è stata la voce narrante della trasmissione Emigratis di Pio e Amedeo.