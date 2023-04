Matrimonio a Prima Vista 2023 sei mesi dopo: Matteo e Irene deludono

Matrimonio a prima vista 2023 sei mesi dopo svela come è andata a finire per le coppie del programma: Matteo e Irene stanno ancora insieme?

Come da tradizione Matrimonio a Prima vista 2023 e poi permette di conoscere cosa fanno le coppie che hanno partecipato al programma. Ovviamente gli appassionati si chiedono se Matteo e Irene stanno ancora insieme considerando che si tratta dell’unica coppia che nella puntata finale di Matrimonio a Prima Vista 2023 non ha divorziato. La scelta dei due ha sorpreso in parte perché fin dalle prime giornate avevano mostrato un certo feeling, interrotto bruscamente e a sorpresa a poche ore dalla scelta da fare al termine del programma. Matrimonio a prima vista 2023 sei mesi dopo rappresenta un banco di prova importante e sui social in tanti sono rimasti delusi per ciò che hanno scoperto nella puntata speciale del reality trasmesso da Real Time. Grossi colpi di scena arrivano anche dalle altre coppie e in particolare da Gennaro e Simona.

I due in Matrimonio a Prima Vista 2023 avevano deciso di separarsi ma subito è apparsa una scelta dettata più da Simona che da Gennaro anche se poi quest’ultimo ha confermato di chiudere il matrimonio. In Matrimonio a Prima Vista 2023 sei mesi dopo si scopriranno i reali sentimenti di Gennaro che ha voluto nuovamente provarci con Simona. I due, come avevano dichiarato, hanno mantenuto il rapporto con Gennaro che rivedendo la sua ex moglie ha capito che non le era indifferente e che era innamorato. Ha deciso così di andare a Viareggio, città dove vive Simona, per il giorno di Ferragosto ma la donna ha voluto chiudere ogni possibilità mettendo in chiaro che tra i due non ci potrà essere un ritorno di fiamma. Un brutto colpo per Gennaro che sperava in un ripensamento di Simona.

Matrimonio a Prima Vista 2023 Matteo e Irene stanno ancora insieme

La curiosità più evidente da parte dei fan del programma di Matrimonio a Prima Vista 2023 era sapere se Matteo e Irene stanno ancora insieme. La coppia aveva scelto di proseguito il matrimonio nonostante qualche difficoltà trapelata negli ultimi tempi e in Matrimonio a Prima Vista 2023 e poi hanno annunciato di voler continuare. Una splendida notizia per chi sosteneva la coppia che però dietro nasconde un episodio che ha deluso chi credeva in un grande amore travolgente. Sei mesi dopo Matrimonio a Prima Vista 2023 Matteo e Irene hanno rivelato di aver avuto alti e bassi, in particolare dopo la fine della trasmissione Matteo non ha vissuto al meglio la sua nuova vita da sposato, un atteggiamento inatteso anche dai social. L’uomo non era più convinto ed è per questo che Irene ha preso la situazione in mano agendo drasticamente. La donna ha deciso di andare via di casa per scuotere Matteo che ha avuto la reazione che ci si aspettava andando a riprendere sua moglie. A Matrimonio a Prima Vista 2023 e poi Matteo e Irene hanno confermato di stare ancora insieme e che sono sulla strada giusta per innamorarsi.

La frase però non ha convinto gli utenti sui social che non credono nel futuro della coppia. La scelta di Irene di andare via è stata ritenuta una forzatura e un modo per imporsi senza badare a ciò che realmente provava Matteo. Ci si chiede se la coppia riuscirà a restare sposata e a non avere più crisi che potrebbero minare gli equilibri. A Matrimonio a Prima vista e poi erano presenti anche Giulia e Mattia che hanno confermato il loro divorzio. Nessun riavvicinamento e neanche un tentativo di amicizia, le incomprensioni e il comportamento di Giulia ha inevitabilmente minato ogni possibilità di rapporto tra i due.