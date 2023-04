Rebecca Uomini e Donne Over chi è: età Instragram

Rebecca è una delle corteggiatrici di Uomini e Donne Over: scopriamo tutto su di lei. Chi è, che lavoro fa, quale è il profilo Instagram.

Rebecca è una delle dame che stanno riscuotendo maggiore interesse tra il pubblico di Uomini e Donne Over, il programma della fascia pomeridiana di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La corteggiatrice ha già fatto breccia almeno nel cuore del pubblico dopo aver inizialmente scartato Riccardo Guarnieri, dichiarando che non le piaceva il suo comportamento in puntata, ed è poi passata ad Armando Incarnato. Infatti, pur avendo delle rimostranze anche sull’atteggiamento di quest’ultimo, ha dichiarato che almeno lui rispecchia il suo ideale di uomo a livello fisico. La dama alta 1,75, mora, occhi verdi e formosa ha fatto subito girare la testa ad diversi cavalieri tra cui anche Alessio, che con Armando non ha mai avuto un bel rapporto. Rebecca del Trono Over di Uomini e Donne ha circa 45 anni, non si conosce al momento il cognome e per questo il suo profilo Instagram ufficiale.

Sulla dama sappiamo che è di origini del Nord, probabilmente del Veneto, ma sono solo deduzioni social, illazioni, visto che lei stessa non ha rivelato nulla durante le sue apparizioni a Uomini e Donne Over. Della sua vita sentimentale ha invece detto di non avere figli e che le piacciono i ragazzi decisi, gentili e dai colori mediterrane. La corteggiatrice del programma condotto da Maria De Filippi è ancora una figura abbastanza sconosciuta ed enigmatica, il che la rende ancora più enigmatica agli occhi del pubblico da casa e a quello del parterre maschile del dating show. Una nuova dama scesa in campo con un turn over forte fatto da parte della produzione, come ad esempio l’addio della napoletana Daniele e della romana Gloria. È infatti stata inserita in corsa perché non ha telefonato per corteggiare nessun cavaliere e data la sua bellezza avrà molti pretendenti nel corso di questa stagione.

Rebecca Uomini e Donne Over: lavoro

Che lavoro fa Rebecca di Uomini e Donne Trono Over è una domanda di difficile risposta perché non c’è nessuna fonte ufficiale, solo diversi rumors che la vedono infermiera o nel campo della moda, deduzione questa per la sua avvenenza e portamento. Tra le sue passioni lo sport e i tatuaggi come è stato possibile notare nel corso del programma.

La sua vita privata è in parte ancora un mistero: ciò che si sa con certezza è che Rebecca del Trono Over è stata interessata ad Armando e che rivede in lui il suo ideale di fisico maschile. Non sappiamo che studi abbia frequentato e non è noto se abbia un profilo Instagram su cui i fan possano seguirla. L’unica cosa che resta da fare, a questo punto, è continuare a tenerla d’occhio nel corso delle puntate di Uomini e Donne Over, nella speranza che sia lei stessa a farci sapere qualche novità interessante in merito alla propria biografia. È successo infatti in passato anche con Silvia, ex fiamma di Biagio che i telespettatori hanno avuto modo di conoscere solo nel corso del tempo.