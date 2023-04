Vite al Limite Chris Parsons oggi: incredibile lavora con Nowzaradan

La storia di Chris Parsons di Vite al Limite colpisce al punto da portare il dottor Nowzaradan ad ammettere tutto

Chris Parsons di Vite al Limite ha scelto di partecipare al programma per sua figlia Zooey, l’obiettivo è quello di essere in forma, poter giocare con lei e vivere il più a lungo possibile. C’è bisogno di cambiamenti necessari per salvare la sua vita perché quando la sua mobilità è iniziata a diminuire ha capito che non voleva essere solo e per questo ha deciso di lavorare sulla sua salute. Chris ha iniziato il suo percorso nel 2020 e al momento della sua partecipazione a Vite al Limite pesava 281 chili, all’epoca descrisse la sua dipendenza dal cibo come se fosse una sostanza stupefacente. Ciò che ha maggiormente colpito gli appassionati di Vite al Limite è che l’intera famiglia di Chris ha partecipato al suo percorso con la madre Laura e il fratello Tommy che hanno deciso di perdere peso insieme a lui. Alla fine del programma si scopre che entrambi hanno perso 35 chili ma ad impressionare è stata la forza di volontà di Chris che al termine del suo percorso a Vite al Limite ha raggiunto i 165 kg perdendo ben 120 kg. Un risultato enorme che lo ha candidato all’intervento chirurgico che il dottor Nowzaradan prevede per i suoi pazienti. Quando tutto sembrava presagire un’operazione di successo arriva la scelta che sorprende tutti. Chris Parsons di Vite al Limite ha deciso di non operarsi e di sfidare Nowzaradan: la sua decisione nasce dal fatto che vuole costruirsi uno stile di vita tutto nuovo e prepararsi a lungo termine.

Vite al Limite Chris oggi: la decisione del dottor Nowzaradan

“Ho deciso di non sottopormi all’intervento”, ha rivelato Chris Parsons di Vite al Limite in un’intervista, “sono fermamente convinto che se si può fare a meno di un intervento chirurgico importante, lo si deve fare. Ma bisogna anche essere pronti a sottoporsi all’intervento se non si riesce a farlo da soli e se si è veramente provato a farlo”. Chris ha aggiunto che “la chirurgia per la perdita di peso non è una cosa negativa, ma perdere peso in modo naturale è più sano e soddisfacente. Oggi Chris Parsons di Vite al Limite aggiorna tutti i fan del suo percorso su Instagram e recentemente ha dichiarato di non aver ancora raggiunto il suo peso ideale ma sta continuando a lavorare per raggiungere quell’obiettivo. Con la figlia Zooey infatti ha promesso di giocare sui trampolini ed è convinto che ci riuscirà.

La storia di Chris di Vite al Limite ha spiazzato tutti compreso il dott. Nowzaradan che ha ammesso di avere davanti un vero esempio e probabilmente il miglior paziente che abbia mai avuto finora. In tanti hanno ricordato come anche altri abbiano rifiutato l’intervento chirurgico ma senza realmente credere in ciò che stavano facendo. “Non ho mai fatto il tifo per qualcuno così tanto… Ho sgranato gli occhi quando ha detto che non si sarebbe operato perché pensavo che sarebbe finito come gli altri, ma Chris ha fatto progressi incredibili”, queste le parole di un utente sui social, una delle tante che continuano a supportare l’uomo nel suo percorso per perdere peso. Una storia meravigliosa da esempio per tutti quelli che sono stati e saranno protagonisti di Vite al Limite. Il dott. Nowzaradan si è detto entusiasta della sua forza di volontà e vuole coinvolgerlo in qualche seduta con altri pazienti per far capire che basta poco per cambiare il proprio stile di vita.