Back to School promossi e bocciati terza puntata: bocciati e firme false

Terza puntata di Back To School con firme false, punizioni per chi suggeriva e esami interrotti: i concorrenti in gara e le pagelle

Nella terza puntata di Back to School di ieri sera 20 aprile succede un po’ di tutto con punizioni ad ogni esame, tentativi balordi di corrompere i maestrini e un concorrente in grado di rispondere a tutte le domande in maniera corretta. I partecipanti della terza puntata di Back to School sono stati Elisa Esposito, Awed, Gabriele Cirilli, Mietta, Francesco Pannofino e le due bocciate di sette giorni fa Raffaella Fico e Carmen Di Pietro. Chi ha risposto a tutte le domande dell’esame di quinta elementare è stato Francesco Pannofino che è stato interrogato in storia e musica mostrandosi preparato sia in queste materie sia durante l’esame di cultura generale che ha visto la partecipazione di tutti i ripetenti. La pagella del doppiatore è impeccabile: la commissione si compiace per la sua preparazione perché con quella voce può dire quello che vuole soprattutto se risponde correttamente alle domande

Nonostante le tante punizioni avute durante tutta la puntata, Gabriele Cirilli è riuscito ad essere promosso. Interrogato in scienze e inglese non è stato perfetto anzi ma ciò che poteva pesare sul voto finale potevano essere le continue interruzioni e le tante punizioni ricevute che ha costretto la commissione a portarlo dietro le quinte per non disturbare. La pagella però è positiva: stupisce che un ripetente così preparato prenda scivoloni così evidenti e si renda protagonista di spacconate senza senso, ma alla fine il comico è promosso. Per Elisa Esposito esame in scienze e geografia con errori davvero incredibili che anche la commissione ha voluto sottolineare perché attonita davanti ad alcune risposte come “Ancona capoluogo dell’Emilia”, tali castronerie però allievano l’umore anche dei prof che anche per questo l’hanno promossa.

Back to School terza puntata: gli esami e i bocciati

La terza puntata di Back to School in onda ieri sera 20 aprile ha visto un esame interrotto così come avvenuto sette giorni fa con Carmen Di Pietro questa volta però le motivazioni decisamente. Se per l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi la commissione decise di interrompere l’esame per i troppi suggerimenti, la prova di Awed è stata interrotta in entrambe le materie perché il ripetente non ha mostrato il giusto rispetto continuando a prendere con leggerezza le domande di geografia e arte. In entrambe le materie non ha mostrato particolare preparazione e così per colmare le lacune ha provato a fare il simpatico, atteggiamento che non è piaciuto e ha portato all’interruzione. In precedenza è stato mostrato un suo tentativo di apparire preparato facendo firmare un foglio bianco ai due maestrini e falsificando un documento dove si attestava la sua ottima preparazione. La pagella di Awed però sorprende perché tutti pensavano venisse bocciato, ma la commissione sceglie di stupire e scrive: arrampicarsi sugli specchi è un’attività rischiosa, la scaltrezza non è materia d’esame altrimenti sarebbe tutto facile ma grazie ai tanti suggerimenti il candidato è quindi promosso.

Qualche imperfezione di troppo per Mietta nell’esame in storia e italiano ma alla fine con qualche risposta data correttamente è stata promossa. Carmen Di Pietro e Raffaella Fico erano le due ripetenti della terza puntata di Back to School costrette a rifare l’esame di quinta elementare dopo la bocciatura di sette giorni fa. Due esami decisamente sottotono per entrambe che con grande difficoltà sono riuscite a rispondere almeno a qualche domanda. Carmen Di Pietro è stata interrogata in geometria ed educazione civica ma la pagella della commissione è inesorabile: tante lacune, sterminate, situazione in miglioramento ma non buona per questo motivo è stata bocciata ancora una volta. Se la cava invece Raffaella Fico ma solo perché Bertucci e company sono rassegnati e non hanno tutto questo tempo (come scritto nella pagella), proprio per questo motivo è stata promossa. Alla fine chi è stato bocciato ieri sera a Back To School è stata Carmen Di Pietro, rimandata nuovamente dopo l’esame di sette giorni fa. Per la prima volta nell’edizione del programma una concorrente dovrà fare l’esame di quinta elementare per la terza volta.