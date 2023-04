Il Patriarca dove si trova il paese Levante: la realtà è un’altra

Dove si trova Levante paese de Il Patriarca fiction di Canale 5 con Claudio Amendola: è in Puglia ma la realtà è un’altra

Il Patriarca, fiction Mediaset diretta da Claudio Amendola, ha subito conquistato i telespettatori per la storia scelta dall’attore romano per tornare su Canale 5 dopo anni ma anche a sorpresa per le location scelte. La Masseria del Tigre è ovviamente al centro dell’attenzione e il suggestivo luogo ha subito fatto chiedere dove è stato girato Il Patriarca e dove si trova nella realtà la città di Levante. C’è però da chiarire un aspetto cruciale per comprendere meglio la serie televisiva, infatti Il Patriarca è un remake di Vivir sin permiso, serie spagnola che narra le vicende di Nemo Bandeira commerciante e uomo d’affari al centro della criminalità della Galizia. Per riproporre scorsi suggestivi come la comunità autonoma iberica, Il Patriarca è stato girato in Puglia e la storia di Nemo Bandera, interpretato da Claudio Amendola, avvengono nella città di Levante.

Nelle dodici puntate della prima stagione della serie televisiva in onda su Canale 5 è possibile individuare anche altre due città Bari e Roma. Gli appassionati della fiction sono rimasti colpiti anche dalla villa dei Bandera che nella realtà si trova a Bassano Romano, comune in provincia di Viterbo che confina con Bracciano. La troupe si è poi spostata a Fregene per girare le scene ambientate nel Centro sociale di Lara, successivamente Bari vecchia e il porto del comune pugliese sono stati scelti come location. Tra i luoghi scelti anche Monte Soratte per la cava di Merì e la Galleria d’arte anche quella a Fregene.

Il Patriarca: il paese Levante

Chi si aspettava di poter visitare il paese di Levante scelto come location per Il Patriarca rimarrà deluso. In realtà la città non esiste in Puglia, infatti la produzione ha ambientato la fiction a Monopoli in provincia di Bari. Gran parte delle scene della serie con protagonista Claudio Amendola si svolgono proprio nel famoso comune che da anni è meta turistica di tantissimi italiani e stranieri. Nello specifico tra le location più suggestive che spesso appaiono ne Il Patriarca c’è il Monastero di Santo Stefano che nelle dinamiche che vedono al centro Nemo Bandera è la Masseria del Tigre.

La fiction Il Patriarca è ambientata a Monopoli, in Puglia. Levante è il nome immaginario di una cittadina pugliese dove si svolgono le vicende della famiglia Bandera e le dinamiche che ruotano attorno alla successione della Deap Sea. Le location scelte per rappresentarla appartengono alla città di Monopoli: in particolare il porto e il Monastero di Santo Stefano, che nella fiction è la Masseria del Tigre. La fortificazione fu fondata dal conte di Conversano su una piccola penisola tra lido Santo Stefano e lido Ghiacciolo. Venne chiamato così perché erano presenti le reliquie di Santo Stefano prima di essere traslate a Putignano. Le riprese de Il Patriarca non potevano tenere conto del porto della città di Monopoli che come detto nella fiction viene identificata con il nome di Levante. Infatti il porto è cruciale per il paese pugliese ed è composto da quattro cale: Cala Curatori, Cala Batteria, Porto Vecchio e Cala Fontanelle.