Amici 22 perché non c’è Benedetta: scelta obbligata

Nella sesta puntata del serale di Amici 22 del 22 Aprile assente Benedetta Vari la ballerina che accompagna Mattia nei passi a due. Il motivo

La sesta puntata del serale di Amici 22 di stasera 22 aprile vede Mattia Zenzola ballare da solo senza la sua collega Benedetta Vari e il motivo spiazza. A 22 anni è una professionista promossa proprio in questa edizione per accompagnare il latinista durante la sua avventura nel talent nei passi a due. Un problema non da poco per l’allievo della scuola di Maria De Filippi che da mesi sta lavorando con la collega nei vari balli di coppia che hanno portato sul palco del serale. Proprio il feeling lavorativo mostrato fin dall’ingresso dell’allieva ha spinto la padrona di casa a proporle un contratto da professionista così da continuare a lavorare con costanza insieme a Mattia. Un ritorno al passato per Amici che a causa del covid che aveva eliminato i passi a due inserendo un plexiglas che separava l’allievo di turno dal professionista. Con la conferma di Benedetta che vive nella casetta insieme a tutti gli altri concorrenti, ma non è in gara per vincere, il talent Mediaset ha ripristinato questa modalità di ballo che tanto aveva dato al programma nel corso degli anni.

Nella puntata di stasera 22 aprile di Amici 22 però Benedetta non c’è, ma non si tratta di una bocciatura. La Vari ha dovuto rinunciare alla registrazione del programma, che si è tenuta giovedì, a causa di una forte influenza che le ha impedito di partecipare e aiutare Mattia nelle sfide proposte dai professori. Nonostante l’assenza però l’allievo di Raimondo Todaro è riuscito a superare indenne la puntata mettendo un altro tassello per conquistare la finale. Il ballerino latinista ha rischiato grosso però anche perché costretto a danzare da solo dopo giorni di prove ma alla fine al ballottaggio è stato il primo a salvarsi costringendo Cricca e Ramon a giocarsi la permanenza ad Amici. A chi si chiede quanto torna Benedetta la risposta è positiva, potrebbe tornare già sabato prossimo sul palco del serale.

Amici 22 Benedetta figlia di

Benedetta Vari si è subito fatta notare fin dal suo ingresso ad Amici 22 ed oramai diventata prassi chiedersi se è figlia di. Entrata a pochi mesi prima del serale non è riuscita a conquistare l’accesso solo ed esclusivamente per questioni di tempo, basti pensare che alla fine è stata “promossa” come professionista, primo caso nella storia del talent di Maria De Filippi. Chi non ha seguito i ragazzi fin dalle prime lezioni è rimasto incuriosito dalla storia di Benedetta di Amici 22 soprattutto per il rapporto con sua mamma. La ballerina non è figlia d’arte come erroneamente si pensa ma ha raccontato della sua carriera e della sua rinuncia a ballare per aiutare il suo genitore. La madre di Benedetta si è infatti ammalata più di tre anni e inizialmente la ballerina ha cercato di starle vicina ma continuando anche a danzare per mantenere viva la sua più grande passione.

Dopo un po’ tempo però si è resa conto che anche la danza era superflua davanti a ciò che stava provando la mamma e così decise di lasciare il suo sogno e cercare di aiutare i genitori. Benedetta si è così trovata un lavoro ma non era ciò che voleva fare realmente nella vita. In questo modo però riusciva a ricambiare gli sforzi della sua famiglia. Per questo arrivare ad Amici 22 è stato il modo per riaccendere la scintilla e regalarsi un sogno del resto è proprio grazie alla mamma che Benedetta è diventata ballerina: ha iniziato a 4 anni quando la donna portava lei e la sorella ai balli di gruppo e la prima telefonata che la ballerina ha fatto dopo l’ingresso nella scuola è stata proprio alla mamma. In lacrime spiegò di aver fatto tutto per renderla fiera, un momento emozionante che ha colpito i fan di Amici.