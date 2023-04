Elena Tambini chi è la conduttrice di Sette Giorni: Instagram e età

Elena Tambini è la conduttrice del programma di Retequattro Sette Giorni: è un ex arbitro e volto di Tgcom24

Elena Tambini, 35 anni, è una giornalista e conduttrice italiana. È diventata famosa grazie al suo ruolo come conduttrice del programma televisivo Sette Giorni, in onda su Rete4.

Prima che Sette Giorni entrasse in onda, il pubblico italiano era già abbastanza familiare con il volto giovane e positivo di Elena. Ha iniziato la sua carriera nel campo del giornalismo ed è stata una figura di spicco nei programmi di Mediaset. Elena Tambini è nata a Como il 18 Novembre del 1988. Dopo essersi laureata presso il liceo classico Alessandro Volta di Como, ha studiato Economia e Gestione dei Beni Culturali e dello Spettacolo presso l’Università Cattolica di Milano. In seguito, ha conseguito una laurea in Comunicazione d’Impresa, dei Media e delle Organizzazioni complesse.

Nel 2015 ha ottenuto il ruolo di giornalista professionista e si è unita a Mediaset. Ha iniziato operando come inviato per vari programmi, come Quarto Grado, Matrix e Domenica Live. Dopo, nel 2020, è diventata una delle conduttrici del telegiornale di Rete4. Nel 2021 Elena Tambini è stata poi scelta come conduttrice per un nuovo programma di informazione di Rete4. Il programma, intitolato Sette Giorni, è nato per essere una sorta di all-in-one dell’informazione della rete. La giornalista è responsabile della conduzione dello show con l’obiettivo di offrire ai telespettatori una visione più ampia di quello che accade nel mondo.

Elena Tambini ex arbitro e Instagram

Con l’ascesa della sua popolarità, Elena ha goduto di un certo numero di fan e seguaci sui social media. Il suo profilo Instagram è ancora in crescita e ha attualmente più di 52.500 follower. Sebbene non possa ancora parlare della vita privata della conduttrice, è possibile seguire le sue storie e condividere le sue incredibili impressioni che prende da ognuna delle sue esperienze nello studio televisivo. Se siete appassionati dei media e volete saperne di più su Elena Tambini, potete seguirla sul suo account Instagram @elytamb. I fan vedendola in tv in prima serata su Retequattro si chiedono se Elena Tambini ha un fidanzato. A sorpresa ha un marito, l’arbitro Marco Monaldi di Porto Recanati conosciuto quando anche lei calcava i campi di calcio come direttore di gara. Una curiosità sulla carriera di Elena Tambini riguarda il passato prima di diventare giornalista, infatti ha fatto per nove anni l’arbitro grazie anche alla passione per il calcio trasmesso dal padre.

La sua esperienza come arbitro anche nel calcio maschile le ha permesso di tornare a parlare di questo sport nel 2018 quando ha partecipato alla trasmissione Mediaset “Balalaika” dove venivano commentati i Mondiali 2018 in Russia. All’epoca era nel cast del programma condotto da Ilary Blasi e Nicola Savino che per la prima volta vedeva l’emittente pubblica trasmettere i campionati mondiali. Dopo aver arbitrato in tutte le categorie per ben nove anni, Elena Tambini ha intrapreso la carriera giornalistica diventando un volto popolare fin dai primissimi tempi quando fece parte della trasmissione La moviola è uguale per tutti in onda su Mediaset Premium. Successivamente ha fatto parte della redazione di Dentro i fatti e poi di Quarto grado.