Isobel Kinnear genitori della ballerina di Amici: figlia d’arte

I genitori di Isobel Kinnear di Amici 22 sono due professionisti. Vivono in Australia con il fratello della ballerina che ha raccontato la sua vita privata

Isobel Kinnear ballerina di Amici 22 di origini australiane è considerata tra le favorite alla vittoria finale di questa edizione del talent e sale la curiosità sulla sua vita privata e sui suoi genitori. L’allieva di Alessandra Celentano ha 19 anni ed ha colpito fin dalla sua prima esibizione per il suo innato talento, tanto quanto per la grande simpatia mostrata. Con il suo ingresso nella scuola di Maria De Filippi si è scoperto qualcosa in più sull’ex fidanzata di Cricca, in particolare sulla sua famiglia. L’ostacolo della lingua americana non è stato un problema perché per partecipare ad Amici la ragazza ha seguito un corso intensivo di italiano così da poter fare il provino già in questa edizione. Infatti Isobel aveva partecipato ai casting già durante l’estate ma la lingua era un ostacolo troppo grande per permetterle di essere ammessa. La ballerina però non si è persa d’animo e con grande abnegazione ha studiato l’italiano per essere pronta ad un eventuale ingresso.

Grazie ai grandi progressi fatti con la nostra lingua, Isobel ha potuto finalmente parlare della sua famiglia e abbiamo così scoperto che è figlia d’arte, infatti i genitori sono ballerini e supportano la sua avventura nel talent in Australia. Come rivelato dalla stessa danzatrice tutti i suoi familiari la seguono su Amici facendo così ciò che la stessa Isobel ha fatto in passato. L’australiana ha infatti rivelato a Maria De Filippi che nel suo paese seguiva la trasmissione e che una volta arrivata in Italia si è innamorata del programma e della possibilità di poter far conoscere tutto il suo talento.

Isobel Kinnear di Amici si racconta

Durante la chiacchierata con la conduttrice, Isobel Kinnear ha anche mostrato le foto dei suoi genitori, di suo fratello Joshi e della sua migliore amica Rachel. Tutti gli scatti si trovano sulla parete della sua camera da letto e tra questi non poteva mancare un’immagine con sua nonna, la persona più forte che lei abbia mai conosciuto. La donna è scomparsa di recente ed è sempre stato un punto di riferimento per Isobel: di origini turche ha poi scelto l’Australia come suo Paese subito dopo la seconda guerra mondiale. Quando invece ha parlato di suo padre, la ballerina della squadra di Alessandra Celentano ha raccontato che lo chiama Big John perché è molto alto e grande e da lui ha ereditato anche un dettaglio fisico che ancora oggi la mette in imbarazzo, le braccia lunghe, troppo lunghe rispetto al corpo. Un complesso nato perché ha notato da tempo che non sono in proporzione e per dimostrarlo ha mostrato a Maria De Filippi una sorta di esperimento che ritiene sia il modo giusto per capire se la lunghezza delle braccia sia corretta.

Parlando della sua avventura ad Amici, Isobel ha spiegato di essersi innamorata dell’Italia e di aver apprezzato tutto della cultura e dello spirito del paese che l’ha accolta a braccia aperte, per questo ha fatto di tutto per studiare l’italiano e provare ad entrare nella scuola di Maria de Filippi. In precedenza, da bambina, aveva partecipato ad una trasmissione australiana ed era stata scelta come componente della Dream Dance Company ma l’ingresso nel talent di Canale 5 è stato per lei a tutti gli effetti un sogno diventato realtà.