Martina Stella marito e figli: chi è Andrea Manfredonia figlio d’arte

Martina Stella è sposata con Andrea Manfredonia di lavoro procuratore sportivo e ha un figlio di nome Leonardo mentre Ginevra è nata da una precedente relazione

Martina Stella oggi è una mamma imprenditrice di successo che ha preferito anteporre la sua vita privata alla sua carriera da attrice. La bionda toscana è sposata con Andrea Manfredonia e il 6 novembre scorso dal loro amore è nato il piccolo Leonardo primo figlio della coppia. Martina Stella aveva già in precedenza una figlia di nome Ginevra nata nel 2012 e che quindi ha 11 anni di età. Il padre di Ginevra è Gabriele Gregorini hair stylist che l’attrice conobbe anni fa sul set della fiction di Raiuno Tutti pazzi per amore con l’ex compagno e padre di sua figlia la storia d’amore terminò dieci anni fa. Qualche anno dopo Martina Stella conosce Andrea Manfredonia e dopo due anni fidanzamento il loro matrimonio viene celebrato nel 2015, un’unione molto solida nata grazie all’intuito delle persone a loro più care. La coppia si è infatti conosciuta grazie ad amici in comune.

Il marito di Martina Stella è nato a Roma nel 1988 e non si conosce la data di nascita precisa, è noto che Andrea Manfredonia sia figlio d’arte, suo padre è il famoso calciatore Lionello che tra gli anni 70 e 80 ha vestito le maglie di Lazio dove ha trascorso gran parte della sua carriera, Juventus e Roma. Con la squadra bianconera il difensore poi diventato mediano nel corso degli anni ha conquistato il campionato di serie A e la Coppa Intercontinentale. Il marito di Martina Stella non può che essere cresciuto fin dall’infanzia nel mondo del calcio diventando ben presto la sua vocazione. Non però come tutti si immaginavano, Andrea Manfredonia non ha calcato i campi ma fin da giovanissimo ha subito creato una carriera di procuratore sportivo, ruolo che il padre aveva ricoperto dopo la fine della sua carriera di calciatore.

Martina Stella marito che lavoro fa

Terminato il Liceo Scientifico a Roma di studi ha fatto l’Università di Management delle Imprese Sportive specializzandosi come agente. Dopo una gavetta ricca di successi, il marito di Martina Stella oggi è a capo insieme a due soci della sua agenzia di calciatori, la World Soccer Agency. Tra i talenti che segue ci sono Mattia Perin, Kostic e Cuadrado della Juventus, Alessandro Florenzi della Roma, Matias Olivera del Napoli e Vecino della Lazio. Cosa fa di lavoro Andrea Manfredonia è dunque un ruolo cruciale e remunerativo essendo un imprenditore del calcio ma la sua popolarità è dovuta anche al mondo del gossip per la sua relazione con la moglie Martina Stella. In passato l’attrice toscana è stata legata a Lapo Elkann, una coppia che fece molto scalpore perché durante quegli anni l’imprenditore fu al centro di uno scandalo legato alla droga e festini e fu proprio l’uso di sostanze stupefacenti che portò alla rottura tra i due.

La storia d’amore tra Andrea Manfredonia e l’attrice de L’Ultimo Bacio non è nata con un colpo di fulmine, si sono conosciuti ad un aperitivo con molti conoscenti e una volta presentatosi il procuratore sportivo ha dovuto lottare molto per conquistare il cuore della sua attuale moglie diffidente nei confronti dell’amore. Si sono così sposati cinque anni fa il 3 settembre 2016 presso la Chiesa di Santa Maria del Monte in provincia di Viterbo e a novembre scorso è nato il loro figlio Leonardo. Una piccola curiosità sulla coppia: a decidere come si saprebbe chiamato il suo fratellino è stata Ginevra, figlia dell’attrice.