Eliminato ieri sera Amici 2023 sesta puntata 22 aprile: umiliato

Chi è l’eliminato di ieri sera ad Amici 22 nella sesta puntata del 22 aprile: chi è uscito tra Ramon e Cricca

Un nuovo eliminato nella sesta puntata di Amici 22 in onda ieri sera 22 aprile: una sfida che ha regalato polemiche, lacrime e tanto spettacolo. Dopo la solita sfida tra i giudici, vinta da Cristiano Malgioglio, ad iniziare i giochi sono stati per la prima volta in questa edizione Raimondo Todaro e Arisa che hanno deciso di sfidare Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. La prima manche vede affrontarsi Wax in Non voglio mica la luna e Isobel che danza sulle note di Bang Bang in un inedito tip tap: a vincere è la ballerina australiana che viene elogiata da tutti i giudici per la sua versatilità. La seconda prova vede ancora una volta Wax che però questa volta sfida Ramon: il cantante di Arisa porta Ti regalerò una rosa con barre scritte per denunciare la violenza sulle donne, il ballerino si esibisce sulle note di That’s Amore. Arrivano subito le prime polemiche con Emanuel Lo che attacca Alessandra Celentano sulla versatilità di Ramon con la professoressa che difende a spada tratta il suo allievo dalle accuse del fidanzato di Giorgia. A vincere però è Wax che porta la sfida in parità anche grazie al voto di Malgioglio che ha commentato dicendo di aver avuto i brividi per la capacità di scrittura del cantante. La terza prova vede Raimondo Todaro giocarsi tutto con la danza in una sfida tra Mattia sulle note di Footloose e Ramon che bala Easy Girl. Dopo l’esibizione del danzatore classico scoppiano delle polemiche feroci tra Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano con il giudice che chiede alla maestra di assegnare al suo allievo delle coreografie che lo sconvolgano perché vede il suo ballerino solo saltellare facendo sempre la stessa cosa e non arriva al pubblico a casa. Sul classico ammette che Ramon sia meraviglioso ma ha solo quello. La prof impazzisce dicendo che il suo allievo è un’eccellenza e magari ce ne fossero come lui, Malgioglio dà il punto a Mattia perché fa qualcosa in più rispetto al suo avversario anche perché sa ballare tutti i generi di latino.

La mazzata arriva da Giuseppe Giofrè che dice a Ramon “Manchi di carisma fuori dal classico” mentre vota Mattia trovandolo molto energico. A vincere è così la squadra di Raimondo Todaro e Arisa che mandano al ballottaggio Aaron e Ramon: il cantante si esibisce in Could you be loved di Bob Marley su cui scrive delle barre sull’attrazione fisica, mentre il ballerino esegue una variazione su Maria Callas. Il primo eliminato provvisorio nel serale di Amici 2023 di ieri sera 22 aprile è Ramon che va al ballottaggio per l’eliminazione definitiva. Il verdetto non piace alla Celentano che appare scura in volto. Nella seconda manche Raimondo Todaro e Arisa sfidano Lorella Cuccarini e Emanuel Lo e nella prima prova schierano Mattia contro Angelina. Il ballerino esegue un jive in assolo su Candyman mentre la cantante si esibisce su Kiss di Prince. Grande successo per la figlia di Mango che ottiene i voti di Cristiano Malgioglio che la reputa piena di forza conturbante e sensuale e di Michele Bravi che ha perso il controllo durante la sua esibizione. La seconda prova vede Wax sfidare Maddalena: il cantante viene paragonato da Arisa a Celentano prima di cantare Prisencolinensinainciusol mentre la ballerina esegue un sirtaki. Prima di vederla alle prese con ballo tipico greco, Alessandra Celentano si dice curiosa di vederla in una nuova veste, poi al termine esclama “povero sirtaki” scatenando le polemiche.

La professoressa non si trattiene e ritiene che fosse molto più simile alla taranta che al sirtaki scatenando la reazione di Emanuel Lo che dice che la Celentano non conosce il sirtaki. A sorpresa interviene Cristiano Malgioglio che dà ragione alla prof e vota Wax, Giuseppe Giofrè sceglie la ballerina mentre Michele Bravi decide di votare il cantante perché spregiudicato. La terza e ultima prova della seconda manche vede Mattia sfidare Cricca: il ballerino esegue Taki Taki, il cantante in lacrime canta Fai Rumore di Diodato. Prima però i CuccaLo si complimentano con i TodArisa per la scelta di far esibire tutti gli allievi, un dettaglio che anche loro tengono a rispettare. L’esibizione di Cricca colpisce Michele Bravi che ritiene che abbia trovato l’anima, mentre Malgioglio vota Mattia perché un torero, a decidere è Giuseppe Giofrè che sceglie Cricca. Vince la squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo che mandano al ballottaggio Mattia e Wax: il ballerino siciliano si esibisce in un jive sulle note di Tutti Frutti, mentre la cantante sceglie I got a woman di Ray Charles. Il secondo eliminato provvisorio nel serale di Amici 2023 di ieri sera 22 aprile è Mattia che va al ballottaggio per l’eliminazione definitiva.

Amici 2023 chi è stato eliminato sesta puntata 22 aprile

Prima di conoscere il terzo allievo al ballottaggio, arriva il guanto dei prof sulla musica disco. Lorella Cuccarini e Emanuel Lo hanno ballato un mix di Beyoncè, Arisa ha cantato I wanna dance with somebody mentre Todaro ha ballato una corale con i professionisti. Infine Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno scelto le canzoni di Raffaella Carrà scatenando il pubblico. Questa volta il guanto non viene vinto da nessuno perché tutte e tre squadre ottengono un voto. Nella terza manche i CuccaLo sfidano i Zerbi Cele: si parte subito forte con il guanto di sfida sensualità tra Isobel e Maddalena. E ripartono le polemiche tra Alessandra Celentano e Emanuel Lo con la prof che ricorda al suo collega che spesso le dice di essere sensuale. Il fidanzato di Giorgia non lo ammette ma risponde che si tratta di cose private ridendo e ironizzandoci su. Dopo l’esibizione delle due ragazze, altro scontro tra Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano con il giudice che tenta di spiegare alla prof la differenza tra sensualità e volgarità. Il punto va a Maddalena con la Cele che chiude con la frase “La prossima volta parliamo di tecnica magari”. La seconda sfida vede Cricca sfidare Aaron: il cantante romagnolo canta Una come te di Cesare Cremonini, mentre la voce di Universale si esibisce in Be the one di Dua Lipa. A conquistare il punto è Aaron che viene premiato da Michele Bravi e Cristiano Malgioglio.

Terza e ultima prova tra Angelina che canta Lunedì di Salmo con barre personali e Isobel che si esibisce sulle note di Che sia benedetta di Fiorella Mannoia. Una performance strappalacrime con la ballerina australiana che ha danzato con sullo sfondo foto della sua famiglia. A vincere la prova e a conquistare il punto decisivo è Isobel, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano mandano al ballottaggio Angelina e Cricca: la figlia di Mango canta l’inedito Ci pensiamo domani, mentre il cantante porta il suo inedito Australia. Il terzo eliminato provvisorio nel serale di Amici 2023 di ieri sera 22 aprile è Cricca che va al ballottaggio finale per l’eliminazione definitiva insieme a Mattia e Ramon. Il primo a salvarsi subito è Mattia poi si esibiscono gli altri due allievi. Cricca canta Cercavo Amore di Emma Marrone che a tutti è parsa una dedica a Isobel che nel frattempo ha assistito impassibile; Ramon ha danzato sulle note di Le tasche piene di sassi di Lorenzo Jovanotti ed è qui che la ballerina australiana ha pianto perché legatissima al suo compagno di avventura. Dopo il monologo dell’ospite Enrico Brignano, Cricca e Ramon hanno atteso il verdetto in casetta. I due hanno prima parlato con Maria De Filippi spiegando alla conduttrice che soprattutto negli ultimi tempi hanno molto legato con il cantante che ha detto al ballerino che per lui ci sarà sempre. L’eliminato di ieri sera 22 aprile nella sesta puntata del serale di Amici 22 è RAMON! Il ballerino di Alessandra Celentano ha però conquistato un contratto di sei mesi con il Complexions Contemporary Ballet.