Il Cantante Mascherato 2023 vince Cavaliere Veneziano: chi era

Il vincitore de Il Cantante Mascherato 2023 è il Cavaliere Veneziano: chi era nascosto dietro la maschera che ha trionfato ieri sera 22 aprile

Il Cavaliere Veneziano è la maschera che ha vinto Il Cantante Mascherato 2023. Il vincitore ha battuto in finalissima Ciuchino in un testa a testa che ha entusiasmato la giuria e il pubblico da casa. Chi c’era dentro la maschera del Cavaliere Veneziano era uno dei dubbi che più attanagliavano gli appassionati del programma di Milly Carlucci perché fin dalla sua prima esibizione avevamo mostrato doti da ballerino davvero fuori dal normale. Anche per questo la giuria composta da Christian De Sica, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Iva Zanicchi e Serena Bortone si era orientata su nomi che avevano partecipato all’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Tra le ipotesi c’erano infatti Gabriel Garko e Alessandro Egger, grandi protagonisti del dancing show di RaiUno ma con il proseguire delle esibizioni, puntata dopo puntata, a farsi sempre più strada è stato il nome di Samuel Peron.

Una delle prime a puntare sul ballerino era stata Serena Bortone che nella sua trasmissione Oggi è un altro giorno ha tra gli affetti stabili proprio Samuel Peron. Un’altra persona molto vicina ad uno dei professionisti di Ballando con le Stelle era Iva Zanicchi che con lui ha vissuto tutta l’edizione 2022 del programma. Tre nomi sul piatto ma tanti nodi da sciogliere anche per Sara Di Vaira e Rossella Erra. Entrambe fanno parte anche del cast di Ballando ma non sono mai state certe della persona dentro la maschera del Cavaliere Veneziano.

Il Cantante Mascherato 2023 chi era nel Cavaliere Veneziano

Rossella Erra ha spesso detto con convinzione il nome di Gabriel Garko mentre Sara Di Vaira si è mostrata più equilibrata faticando però a riconoscere inizialmente il collega Samuel Peron. Ieri sera nella finale de Il Cantante Mascherato 2023 il Cavaliere Veneziano ha superato il primo ostacolo qualificandosi agli scontri diretti. Successivamente ha battuto Ciuchino che era Nathalie Guetta e infine ha affrontato Ciuchino che nella sua sfida ha battuto Riccio che era Massimo Lopez. Nel testa a testa conclusivo le due maschere hanno mostrato qualcosa in più della loro identità con il Cavaliere Veneziano che si è scatenato sulle note di X colpa di chi.

La sfida finale è stata vinta dal Cavaliere Veneziano con Ciuchino che ha svelato per primo la sua identità. Chi c’era nella maschera arrivata seconda era Nino Frassica. Il vincitore de Il Cantante Mascherato 2023 è stato Cavaliere Veneziano e Samuel Peron era la persona che c’era dentro la maschera. Lo smascheramento è stato accolto con grande entusiasmo in particolare da Serena Bortone, Sara Di Vaira e Rossella Erra che nelle ultime esibizioni avevano confermato le loro ipotesi e cioè che nella maschera si nascondesse Samuel Peron. Per il ballerino si tratta di una grande vittoria dopo l’ottimo percorso a Ballando con le Stelle e che di fatto conferma il grande legame tra le due trasmissioni condotte da Milly Carlucci. Dopo lo smascheramento Samuel Peron ha ringraziato la padrona di casa, la produzione e tutti i ballerini. Alla fine è arrivato anche un pensiero alla mamma, scomparsa a maggio 2022.