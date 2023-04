Simone Coccia Colaiuta ex moglie madre del figlio chi è: passato oscuro

Simone Coccia Colaiuta si è lasciato con Stefania Pezzopane, durante la partecipazione al GF Vip la scoperta: ha una ex moglie e un figlio di nome Loris

Simone Coccia Colaiuta, 39 anni, nel 2018 è stato una vera e propria star del gossip. Salito alle cronache per la sua storia d’amore con Stefania Pezzopane con cui aveva 30 anni di differenza, ha poi partecipato al GF Vip di quell’anno. Oggi l’ex fidanzato della parlamentare con cui si è lasciato per incompatibilità caratteriali e problemi di gestione del tempo libero attualmente per mantenersi ha dichiarato che tornerà a fare lo spogliarellista, professione che faceva prima di conoscere la sua ex compagna. In pochi sanno che Simone Coccia Colaiuta ha una ex moglie di nome Barbara Ippoliti che è anche la madre del suo unico figlio di nome Loris che oggi ha 17 anni. Il ragazzino ha un profilo Instagram privato ma è possibile trovare scatti del passato su un’altra pagina social dove condivideva scatti insieme al suo papà risalenti al 2019. Il figlio dell’ex della Pezzopane sta terminando gli studi ed è lontano dal mondo dello spettacolo, durante la relazione ha legato molto anche con l’ex parlamentare infatti sono presenti numerose foto che li ritraggono insieme.

Simone Coccia Colaiuta figlio

Diverso il discorso riguardo la sua ex moglie e madre di suo figlio Loris le cui interviste all’epoca della partecipazione di Simone Coccia Colaiuta al Grande Fratello Vip fecero scalpore. La donna si chiama Barbara Ippoliti, è nata e vive a L’Aquila e dopo gli studi scolastici si è approcciata al mondo del lavoro tra call center, negozi di abbigliamento e altre professioni. Con il suo futuro marito si è conosciuta nel 2003, lui faceva il buttafuori in un locale e lei andò lì per trascorrere una serata, a presentarli fu un’amica in comune. Dopo tre anni d’amore è nato il loro figlio quando la Ippoliti aveva 30 anni ma la storia si è presto interrotta con una rottura difficile da gestire. L’ex moglie di Colaiuta ha infatti perso casa durante il terremoto de L’Aquila e con Loris è andata a vivere negli alloggi che dopo anni il governo mise a disposizione. Lei ha continuato a lavorare in call center mentre l’ex marito, sempre a dire della donna, non accettava nessun tipo di professione che non fosse all’interno del mondo dello spettacolo e per questo non riusciva a pagare gli alimenti per il mantenimento del bambino.

Da quell’anno, il famoso 2018, non si sono più avute notizie di Barbara Ippoliti che divenne famosa scrivendo una lettera a DiPiù presentandosi a diverse interviste a Domenica Live. Il suo obiettivo non era quello di entrare nel mondo dello spettacolo ma di rendere pubblico il comportamento dell’ex marito nei confronti suoi e di suo figlio. Simone Coccia Colaiuta si è sentito messo alla gogna non negando di essere stato manchevole con qualche assegno di mantenimento ma affermando con forza, durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip condotto da Barbara D’Urso, di avere un bellissimo rapporto con Loris e di non avergli mai fatto mancare la sua presenza, il suo amore e il suo sostegno.