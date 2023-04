Sonia Bruganelli figli chi sono Silvia, Davide e Adele

Sonia Bruganelli chi sono i figli dell’imprenditrice e personaggio televisivo, nota soprattutto per il suo matrimonio con Paolo Bonolis

È uno dei personaggio televisivi più noti al grande pubblico italiano, Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis e madre dei loro tre figli (il divorzio tra i due imminente è stato smentito più volte) è anche un’imprenditrice con un passato da modella di fotoromanzi, ha una laurea in Scienze della Comunicazione e il suo volto è ormai una frequente apparizione sugli schermi dei programmi Mediaset come opinionista, ad esempio del Grande Fratello Vip. Nata a Roma il 20 febbraio 1974, ha conosciuto Paolo Bonolis nel 1997, nel corso del programma Tira e molla, e i due si sono sposati cinque anni dopo. Nel 2005, Sonia Bruganelli ha iniziato a collaborare attivamente col marito in tv, fondando SDL 2005, una società che si occupa di casting per i programmi tv, come ad esempio Ciao Darwin e Avanti un altro!

La coppia Bruganelli Bonolis sta quindi insieme da ben 21 anni, periodo durante il quale i due non solo hanno lavorato assieme in televisione, ma hanno anche avuto dei figli. Tre, per la precisione: Silvia, nata nel 2003, Davide, del 2004, e Adele, del 2009. Lo scorso dicembre, in un’intervista ha rivelato che lei e il marito Paolo Bonolis dormivano ormai in stanze separate, e che lei stava sistemando una nuova casa in cui trasferirsi con la figlia più piccola, ovvero Adele, mentre Silvia, la primogenita sarebbe rimasta con lui nella loro abitazione a Roma.

Dei tre figli della coppia, Davide, che farà 19 anni il prossimo 7 giugno, è quello più noto: il ragazzo è infatti un calciatore della Primavera della Triestina. Adele, invece, la più piccola dei figli di Sonia Bruganelli, è apparsa assieme alla madre a Verissimo su Canale 5, dove le due hanno raccontato in tv il loro rapporto madre-figlia.

Figlia Bonolis malattia

La prima figlia della coppia Bruganelli Bonolis è invece Silvia, che oggi ha 20 anni, ed è purtroppo nota al pubblico italiano per la malattia da cui è affetta. In passato, infatti, Sonia Bruganelli ha raccontato di avere avuto problemi durante l’ultimo mese di gravidanza, e si è poi operto che la bimba che portava in grembo soffriva di un serio problema cardiaco. Poco dopo la nascita, Silvia è stata sottoposta a un intervento chirurgico, nel corso del quale ha avuto un infarto e un’ipossia, cioè carenza di ossigeno a carico dei tessuti dell’organismo. A causa di questo problema, Silvia ha subito danni neurologici che ancora oggi hanno effetto sulla sua vita quotidiana, avendo compromesso parte delle capacità motorie e cerebrali della ragazza.

Nell’ottobre del 2022, Paolo Bonolis ha raccontato in un’intervista la sua reazione con la malattia della figlia: si è detto felicissimo di Silvia, del suo essere sempre solare, ovviamente la adora e si diverte tanto con lei. Il noto conduttore tv ha aggiunto che questa situazione gli ha sempre fatto male perché non ha avuto modo di affrontarla, se non con l’accettazione e l’amore. Lo scorso gennaio, è stata invece Sonia Bruganelli a tornare a parlare della malattia della figlia Silvia: ha raccontato della difficile gestione tra vita privata e attenzione della stampa alla sua prole e sui problemi di salute della primogenita. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha spiegato però che adesso Silvia sta bene, e che oggi lavora con lei nell’agenzia SDL 2005.