Beatrice Valli ha partorito: Ludovica Valli su Instagram fa discutere

Beatrice Valli ha partorito il suo quarto figlio, un bimba di nome Matilda Luce. La reazione di sua sorella Ludovica su Instagram fa discutere

Beatrice Valli, 28 anni, ha dato alla luce il suo quarto figlio avuto con Marco Fantini. L’annuncio del parto è arrivato nella mattinata del 24 aprile come di consueto con uno scatto su Instagram che ha dato il benvenuto a sua figlia Matilda Luce Fantini che arricchisce la famiglia già composto da Bianca, 5 anni, Azzurra, 2 anni, e Alessandro (avuto da una precedente relazione con il calciatore Nicolas Bovi) 10 anni. A breve tutti andranno a vivere nella loro nuova casa di Milano ma nel frattempo questa nascita non può che essere un nuovo momento social condiviso con i milioni di follower che sia l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che suo marito adorano. La coppia è reduce dal recente matrimonio di luglio scorso celebrato a Capri e non potevano che essere più felici di così con l’arrivo della neonata a cui hanno dato il nome Matilda Luce.

Ovviamente come spesso accade i follower vanno subito a sbirciare sui profili delle due note sorelle influencer nate professionalmente a Uomini e Donne in che rapporti sono, se hanno litigato o hanno condiviso momenti insieme di felicità come la nuova nascita per la moglie di Marco Fantini. Già in passato non sono mancate critiche e accuse di haters frustrati quando hanno visto assente Ludovica Valli alla festa di addio al nubilato a Formentera di sua sorella Beatrice. Un chiacchiericcio sterile perché qualche mese prima insieme a Eleonora, le due sorelle più celebri avevano partecipato ad una emozionante intervista a Verissimo in cui avevano specificato che si vogliono molto bene, che a volte il lavoro le può tenere separate o piccoli liti che possono succedere tra sorelle ma che non c’è nulla di cui preoccuparsi nel loro rapporto.

Beatrice Valli mamma: la reazione di Ludovica

Dunque non poteva che essere argomento di gossip come aveva reagito la più piccola delle tre all’arrivo di Matilda Luce Fantini con qualche haters che ha già avuto da ridire. Beatrice Valli ha partorito e la reazione su Instagram di Ludovica Valli non è stata dedicare una storia o un post, ha notato qualche follower poco attento. In realtà anche se in forma diversa gli auguri non sono tardati ad arrivare. Ludovica ha commentato sotto le foto pubblicate dalla sorella per l’annuncio della nascita della figlia “Finalmente benvenuta piccolina” con emoticon corredate da cuori.

Già in passato alla nascita di Otto, secondo figlio dell’influencer più piccola, si era espressa pubblicamente anche la signora Fantini con un commento “Benvenuto Otto”. Non solo quelli di Ludovica ma sono tantissimi gli auguri dei follower, vip e non, per l’arrivo di Matilda Luce. La neonata doveva chiamarsi Celeste perché ai genitori piacciono i nomi dei colori come già per le due figlie Bianca e Azzurra ma alla fine dopo la nascita della bambina hanno deciso di cambiare registro e di optare per un altro nome che significa “guerriera forte” e che illumina la loro vita. Anche la redazione di Contrataque si unisce agli auguri alla coppia!