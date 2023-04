Christopher Leoni chi è: padre di due figli con Versace

Christopher Leoni concorrente dell’Isola dei Famosi 2023 ha già fatto Il Peccato e La Vergogna, L’Onore e Il Rispetto ed è stato concorrente di Ballando con le Stelle

Vedendo Christopher Leoni all’Isola dei Famosi 2023 scatta subito l’associazione su chi è il modello di origini brasiliane perché il suo volto è noto ai fan del piccolo schermo. Il naufrago ha fatto parte del’Ares nota casa di produzione di fiction per Mediaset partecipando a diverse serie cult. Ha esordito con Il Bello delle donne con il personaggio di Nino, ne L’Onore e il Rispetto 3 ha interpretato il personaggio di Lee Di Maggio figlio del boss americano Tom che voleva recuperare Carmela di cui è sempre stato innamorato. Il ruolo da protagonista lo ottiene ne Il Peccato e La Vergogna 2 in cui interpreta il perfido Giulio Fontamara figlio di Gabriel Garko e Manuela Arcuri che farà una strage di morti avendo ereditato la cattiveria di suo padre. Christopher Leoni è nato il 29 settembre 1986 a San Paolo del Brasile, figlio di proprietari terrieri di Campinas. Dopo aver frequentato il liceo inizia subito, data anche la sua altezza di 1.87 m, la carriera nella moda per poi arrivare in Italia, nello specifico a Milano, venti anni fa. La sua carriera di indossatore va di pari passo alle fiction di cui è stato protagonista diventando anche un concorrente di reality. Partecipa prima a Ballando con le Stelle 2017 in coppia Ekaterina Vaganova venendo eliminato alla quarta puntata per poi approdare all’Isola dei Famosi 2023 dopo molti anni di assenza dalla televisione.

Christopher Leoni moglie e figli

Christopher Leoni non ha una moglie bensì una compagna, Francesca Versace che oggi lavora come imprenditrice nel settore moda facendo la stilista nell’azienda di famiglia ed è specializzata nel settore borse. La compagna dell’attore de Il Peccato e La Vergogna è infatti figlia d’arte perché il padre è Santo Versace, fratello di Gianni e Donatella. I fratelli della compagna del naufrago sono invece Ramona e Antonio. Attualmente Christopher Leoni e sua moglie vivono a Londra con i loro due figli, Ayla Leonor di 8 anni e Santo di 5. Ovviamente il concorrente dell’Isola dei Famosi 2023 e sua moglie Francesca si sono conosciuti nel mondo della moda e dopo due anni di relazione si sono mostrati pubblicamente solo nel 2014. Dopo aver conosciuto la famiglia la coppia in quell’anno partì per una vacanza ai Caraibi e a Vanity Fair hanno rivelato che lì è stata concepita la loro prima figlia. Una piccola curiosità Christopher Leoni dopo un piccolo studio iniziale è piaciuto a Santo Versace a tal punto che insieme si divertono parlando in calabrese, dialetto di origine dei Versace. Nella sua esperienza a L’Isola dei Famosi 2023 si è fatto subito notare per quello che è stato ribattezzato fuoco gate, infatti l’attore si è reso protagonista di un’accensione del fuoco sospetta perché avvenuta in pochissimo tempo, rispetto a quanto fatto dalle altre tribù, e in condizioni climatiche avverse. Dopo aver tentennato davanti alle accuse degli altri naufraghi, Christopher Leoni ha ammesso di aver barato e così ne ha pagato le conseguenze.