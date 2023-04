Helena Prestes chi è: Antonino Spinalbese la conosce bene

Helena Prestes è una concorrente dell’Isola dei Famosi 2023. Modella brasiliana, ha 32 anni e lavora con Instagram

Helena Prestes, 32 anni, è nata a San Paolo di Brasile il 16 luglio del 1990 sotto il segno del Cancro. Le sue origini sono carioca dove ha trascorso la sua infanzia e prima adolescenza frequentando lì la scuola. Helena Prestes è cresciuta in un quartiere a un passo dalle favelas e non è stato facile lasciarsi alle spalle quella dolorosa periferia che l’ha abituata a combattere fin da piccola. Inizialmente la sua strada nella vita sembrava essere quella dello sport, appassionata di basket e impegnata in una squadra locale brasiliana. Due anni a tirare a canestro e poi l’ingresso nel mondo della moda che vedeva come via di fuga e chance per salvare la propria famiglia. Suo padre infatti aveva problema con l’alcool e quando aveva solo sei anni sua madre decise di divorziare e portare via Helena e sua sorella. A 16 anni decide di intraprendere la carriera da modella, supera dei casting a San Paolo e diventata maggiorenne si trasferisce a Milano. La sua grande passione resta comunque lo yoga e il suo grande amore è il suo cane, pastore maremmano, di nome Ami.

All’Isola dei Famosi 2023 Helena Prestes è stata definita “la selvaggia”. Il motivo è facilmente spiegabile, dal momento che non è propriamente brava a mantenere la calma. Lo ammette davanti alle telecamere e Pechino Express lo ha dimostrato. Spesso al centro di accese discussioni, sa farsi valere e dovrà farlo in Honduras, soprattutto quando la fame inizierà a far agitare gli animi dei naufraghi. Pensa d’avere un’arma segreta in quest’esperienza, lo sport, che le ha sempre salvato la vita. Si tratta del suo secondo reality infatti nel 2022 ha partecipato a Pechino Express in coppia con l’amica Nikita Pelizon, vincitrice del Grande Fratello Vip 2023. Helena Prestes coltiva il sogno di diventare attrice e per questo frequenta corsi di recitazione.

Helena Prestes fidanzato

Se si parla del fidanzato di Helena Prestes si può fare soltanto un nome: Antonino Spinalbese. È lui il personaggio noto che è stato al suo fianco prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIP. Non si è trattato di una vera e propria storia d’amore, però, bensì di un flirt. A giugno 2022 l’esplosione della passione tra i due, fotografati da Chi e spediti in prima pagina. I due si erano anche cimentati in una vacanza a Ibiza, ma poi tutto è scoppiato. A parlare dell’addio è stata proprio Helena Prestes, che ha dato la colpa ai paparazzi e al continuo essere sotto osservazione. Non hanno avuto un attimo di pace e quindi modo di conoscersi davvero. Una pressione enorme che li ha fatti scoppiare, anche perché lui non poteva neanche andare a cena da lei, volendo evitare titoli e proteggendo in questo modo la figlia avuta con Belen Rodriguez. Questo il racconto della modella, certa che Antonino non sia pronto per una storia d’amore. E oggi? Helena Prestes è single e chi sa che l’amore non possa trovarlo all’Isola dei Famosi.