Simone Antolini Isola dei Famosi chi è: nasconde un segreto

Chi è Simone Antolini, fidanzato di Alessandro Cecchi Paone: i naufraghi a L’Isola dei Famosi sono criticati da sempre ma pronti a reagire

Simone Antolini, noto come fidanzato di Alessandro Cecchi Paone, è un concorrente dell’Isola dei Famosi 2023. La data di nascita del naufrago è 1 ottobre 1999 sotto il segno della Bilancia. Il ragazzo è di origini marchigiane, biondo e occhi azzurri, è alto 1.83 cm e si è ben presto distinti per la bellezza. Simone Antolini di studi ha frequentato le scuole di Ascoli Piceno prima di iniziare un percorso di laurea in Giurisprudenza e già da piccolo aiutava i suoi genitori nell’attività di famiglia che si occupa di vendere prodotti a km zero ed è quanto di più lontano dal mondo dello spettacolo ci possa essere. Nel video di presentazione viene subito descritto da Alessandro Cecchi Paone come elemento cardine della sua terza esperienza all’Isola dei Famosi che stavolta è certo di non dover fare i conti con la noia. Tra il giornalista e il suo fidanzato c’è una grande differenza d’età tra loro, pari a ben 37 anni, che sono più di quelli compiuti fino a oggi da Simone Antolini, 24 anni. Il giornalista ne ha 61 e la coppia sta insieme da un anno ormai, nel corso del quale il ragazzo ha dovuto fare i conti con l’odio delle persone, online e nella sua vita privata.

Lo spettacolo era in parte tra gli obiettivi di Simone Antolini che si è sempre rimboccato le maniche per raggiungere i propri traguardi, come la conclusione degli studi. Oggi dice d’aver imparato a gestire le critiche e intende, al fianco di Alessandro Cecchi Paone, mostrare la normalità di una delle tante forme d’amore. In passato Simone Antolini ha raccontato il suo unico approccio al mondo della recitazione quasi per gioco. Prese parte a un provino per un film ma si è ritrovato dinanzi a richieste di natura sessuale, che ha prontamente rifiutato e che lo hanno segnato nel profondo. La storia con Cecchi Paone ha svelato a tutti il suo essere omosessuale, privandolo della libertà di fare coming out secondo i suoi tempi. Nel suo privato le cose non sono andate per il meglio, considerando come la sua precedente storia eterosessuale, durata 4 anni, abbia spinto alcuni a sostenere che l’amore con il conduttore de La Macchina del Tempo sia spinto da interessi economici. Tra le curiosità sul 24enne la fobia per i serpenti, l’amore per i tatuaggi, ne ha uno sul braccio, e la passione per i tarocchi che ama farli anche agli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi.

Simone Antolini Alessandro Cecchi Paone storia d’amore

Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone si sono conosciuti durante il primo lockdown sui social. Il 24enne ha scritto su Instagram al giornalista perché lo ammirava come persona e anche per sfogarsi per la difficoltà di essere omosessuale in un contesto di provincia. Tra i due scatta subito un certo feeling così decidono di incontrarsi a Rimini per un aperitivo al bar. Arriva subito il colpo di fulmine e la loro relazione diventa di dominio pubblico con una paparazzata di Chi. Proprio a seguito di quel servizio fotografico molti haters sul profilo Instagram di Simone Antolini hanno iniziato a giudicarlo fino ad augurargli la morte. Per di più anche la famiglia del concorrente dell’Isola dei famosi non prende bene la relazione con il conduttore Mediaset. Infatti i genitori di Simone lo hanno cacciato di casa, evento che ha spinto la coppia a convivere. Alessandro Cecchi Paone dice di stare con lui soprattutto per allegria e per lo stesso motivo potrebbe sposarlo. A L’Isola dei Famosi avranno modo di mostrare tutti gli aspetti della loro relazione, facendo magari ricredere chi li definisce una coppia finta, insieme per interesse. Simone Antolini ha parlato della loro storia, sottolineando come non sia ovviamente sempre rose e fiori. A mettere i bastoni tra le ruote c’è a volte un po’ di gelosia, soprattutto da parte di Simone, che teme che qualcuno possa portargli via Alessandro. Ha descritto il suo compagno come un uomo razionale e di scienza, mentre lui è l’opposto.