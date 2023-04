Terra Amara Anticipazioni parto: chi vive e chi muore

Le anticipazioni di Terra Amara dalla Turchia sul parto della dottoressa Mujgan e di Zuleyha. Dopo il travaglio non mancheranno complicazioni

C’è grande apprensione per sapere cosa succederà nella prossime puntate di Terra Amara, la soap opera del primo pomeriggio di Canale 5, per ciò che concerne il parto di due donne rivali Mujgan e Zuleyha. Stando alle anticipazioni della telenovela che arrivano dalla Turchia il destino delle due protagoniste sarà unito per sempre nel bene e nel male. I telespettatori erano rimasti con Fekeli e Yilmaz che hanno vinto la gara d’appalto indetta dal Ministero della Pubblica Istruzione, superando a sorpresa Demir, che era convinto di potersi assicurare l’appalto in quanto unico partecipante. Ma il focus principale dell’episodio è quello su Mujgan, che improvvisamente ha un’emorragia e viene portata all’ospedale d’urgenza. Lì i medici vorrebbero farla partorire, nonostante il bambino sia decisamente prematuro, perché l’attuale situazione mette a serio rischio la vita della donna. Mujgan, però, nega il suo consenso al parto cesareo, per non mettere a rischio il bambino che porta in grembo. Nel frattempo, però, anche Zuleyha deve partorire: proprio mentre stava telefonando a Yilmaz, pentita di aver accusato ingiustamente Mujgan di aver maltrattato il piccolo Adnan, entra in travaglio.

Le due donne si ritrovano così a dover partorire contemporaneamente e a pochi metri di distanza l’una dall’altra. Nelle anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara, scopriamo finalmente cosa succederà ai due nascituri. Il doppio parto avverrà in contemporanea ma il destino dei due neonati di Mujgan e Zuleyha sarà differente. La moglie di Demir darà alla luce una bambina, di nome Leyla, che nascerà sana e darà il via a una grande festa da parte della famiglia Yaman. Il figlio della dottoressa, di nome Kerem Ali Akkaya, nasce al contrario prematuro e viene subito messo nell’incubatrice, perché i suoi polmoni non si sono ancora del tutto formati. Un problema non da poco negli anni ’70, il neonato figlio di Yilmaz sarà sottoposto a cure e operazioni e, stando agli spoiler, solo dopo numerose puntate si scoprirà che riuscirà a salvarsi.

Terra Amara Anticipazioni di chi è la figlia di Zuleyha

Uno dei grandi misteri attorno a questi episodi di Terra Amara è ovviamente quello della paternità dei figli di Zuleyha e Mujgan, visti gli intricati giri amorosi della soap opera turca. Demir è infatti il marito di Zuleyha, ma ha sempre pensato di essere sterile e di non poter avere figli, per cui quando la donna resta incinta lui pensa subito si tratti del figlio di un altro. Nello specifico di Yilmaz, storico amore di Zuleyha, ma che è sposato ora con Mujgan. Inoltre Yilmaz è già il padre di Adnan, il primo figlio di Mugjan, che inizialmente Demir credeva essere suo, fino a che sua moglie Zuleyha non gli ha svelato la verità. La donna ha anche sempre assicurato a Demir che la figlia che aspetta, Leyla, è davvero sua figlia: lui inizialmente non ci crede, così va a farsi visitare da un altro medico, e scopre di non essere davvero sterile. Così, Leyla è figlia di Zuleyha e Demir, mentre Kerem è veramente figlio di Yilmaz e Mugjan.