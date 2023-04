Anticipazioni Luce dei tuoi occhi 2 terza puntata 25 aprile: assassina

Luce dei tuoi occhi 2 è la seconda stagione della popolare serie Mediaset con protagonista Anna Valle. Scopriamo cosa succede nella puntata di oggi 25 aprile.

Stando alle anticipazioni della terza puntata Luce dei Tuoi Occhi 2 del 25 aprile il destino di Diana è appeso a un filo. Torna stasera in tv, nonostante la festa della Liberazione, la serie creata da Eleonora Fiorini e Davide Sala per la regia di Fabrizio Costa, arrivata ormai alla seconda stagione. Nella puntata di questa sera, spoiler alla mano la figlia di Emma si troverà seriamente nei guai: la polizia sta indagando su di lei per quanto concerne ciò che è successo alla sua rivale Vicky.

Emma e Petra cercano di proteggerla, ma la protagonista di Luce dei tuoi occhi 2 è sconcertata dal fatto che, sul luogo del delitto, ha rinvenuto un braccialetto appartenente proprio a sua figlia. Nel frattempo, stando alle anticipazioni della terza puntata della fiction con Anna Valle i sentimenti tra Petra ed Enrico si fanno sempre più accesi ed Emma ne pagherà le conseguenze non senza pentirsi delle sue scelte avventate. L’insegnate di danza trova ad un bivio: pensare che la figlia sia innocente ascoltando la voce del sangue o fidarsi del personaggio di Eleonora Cavallin, rendendosi conto che Diana ha un lato oscuro difficile da gestire.

Luce dei tuoi occhi 2 riassunto

Nella prima puntata di Luce dei tuoi occhi 2, Emma ha deciso di accettare la proposta di matrimonio fattale da Enrico, peraltro davanti a tutte le sue allieve. Ma la protagonista si trova a dover avere a che fare con una situazione ben più seria: una donna di nome Petra Novak fa iscrivere la propria figlia, Diana, all’accademia di Emma, ma successivamente svela a quest’ultima che la ragazza è in realtà Alice, la figlia della protagonista, rapita ancora in fasce da suo padre e fatta passare per morta. Emma inizialmente fatica a crederci, ma un test del dna effettuato sui capelli presenti su una spazzola di Diana, fornitale da Petra, conferma la vicenda.

Petra è gravemente malata, ma voleva che Emma conoscesse la verità, tuttavia non vuole che l’insegnante di danzo riveli alla ragazza come stanno le cose. Diana, entrata peraltro in competizione con un’altra nuova allieva (Vicky), finisce però per scoprire tutto da sola, anche se in maniera piuttosto casuale, e così affronta sia Emma che Petra.

Nella seconda puntata, la situazione si complica ulteriormente. Diana finisce in ospedale per un attacco d’asma a causa dell’assunzione di droga, ma si salva. La sua rivale Vicky, però ruba il laptop di Petra alla ricerca di informazioni compromettenti, anche se non riesce ad accedere al computer. Successivamente, la ragazza inizia a ricevere strani messaggi anonimi, e dopo aver minacciato Diana decide di dare appuntamento a Emma per parlarle della figlia. Vicky però non ci sarà, a questo appuntamento: temendo possa svelare il segreto del suo passato, Diana la raggiunge prima sul ponte e le butta di sotto. Successivamente, Emma riceverà un messaggio di Vicky che dice di voler abbandonare l’accademia e fare ritorno a Barcellona. Enrico si avvicina sempre più a Petra, che lo bacia, ma la vita della donna sembra in pericolo, e non solo per la malattia, dopo che un suv nero ha cercato di investirla.

Mentre Davide Fabbris tenta a tutti i costi di far riconoscere Diana come sua figlia, la ragazza ha un attacco di panico, che convince Emma a toglierla dal ruolo principale dello spettacolo. Con l’aiuto di Luca, la protagonista scopre che i messaggi di Vicky non sono partiti da Barcellona, ma da Vicenza, e allerta la polizia. Poco dopo, però, il corpo senza vita della ballerina viene rinvenuto sotto il ponte.