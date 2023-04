Brava Giovanna pubblicità Saratoga 2023: chi è la modella

“Brava Giovanna Brava” dice la pubblicità della vernice Saratoga. Chi è la modella che la interpreta e soprattutto perché scatena sempre polemiche

Torna in tv il celebre sport della vernice Fernovus Saratoga, con il jingle “Brava Giovanna, brava!” e una splendida modella intenta a verniciare la cancellata di una casa. Uno spot che ha una storia particolare, dato che si tratta del ‘remake’ di una pubblicità degli anni Ottanta che scatenò molte polemiche, per poi essere appunto rifatta. Nella versione tutt’oggi sui nostri teleschermi, Giovanna è una giovane ragazza molto bella e sensuale che, mentre si scambi sguardi ammiccanti con un altro bel ragazzo al lavoro, dimostra di saper riverniciare la cancellata e riceve i complimenti sia dei padroni di casa che dei colleghi, interpretati da Pedro Soltz e Bruno Cabrerizo.

Ma chi è invece l’interprete della bella Giovanna dello spot Saratoga 2023? Il suo nome è Iris Cekus, ed è una modella e attrice di spot pubblicitari di origine croata, e più precisamente della capitale Zagabria. Iris Cekus è emersa in Italia a partire dal 2011 grazie agli spot della crema solare Bilboa, anche se le sue prime celebri pubblicità (Vitasnella e Brancamenta) sono del 2010. Nel 2011 è stata chiamata per ‘re-interpretare’ Giovanna nella nuova versione dello spot della vernice Fernovus Saratoga, e successivamente ha preso parte ad altre note pubblicità in Europa.

Non conosciamo la sua età, ma a proposito della sua vita privata possiamo dire che Iris Cekus è sposata con il collega brasiliano Pedro Soltz, con cui ha lavorato in diversi spot pubblicitari, a partire da quello di Brancamenta fino ad arrivare appunto a quello della Saratoga. La coppia è convolata a nozze nel 2011, e successivamente ha avuto due figli. Nel 2019, la modella croata è stata anche chiamata alla conduzione dello show pomeridiano di Nova TV IN Magazine. Potete seguirla sul suo profilo Instagram.

Pubblicità Saratoga Brava Giovanna polemiche

La pubblicità originale della vernice Saratoga, però, era molto diversa, come si è accennato. Risale infatti agli anni Ottanta, e divenne una sorta di cult trash della televisione italiana, per via dei suoi espliciti contenuti sessisti. Nello spot, la padrona di casa verniciava un gazebo in acciaio assieme a Giovanna, una cameriera dall’abito stereotipato e succinto. In quel momento subentrava il padrone di casa, che chiedeva cosa stessero facendo le due donne, al che la moglie gli rispondeva “Sto verniciando, e Giovanna mi aiuta”. L’uomo si rivolgeva con sguardo indagatore all’ammiccante cameriera, mentre seguiva un’inquadratura di quest’ultima leggermente dal basso verso l’alto, quasi a sbirciare sotto la gonna della ragazza, in piedi su una scala.

A quel punto, il padrone commentava con un “Brava giovanna, brava”, palesemente non riferito alle sua abilità nella verniciatura. Lo spot è sempre stato ritenuto molto sessista, per cui anni dopo la Saratoga ha deciso di rifarlo, provando a ribaltarne gli stereotipi e trasformando il commento molesto del protagonista maschile in un jingle. Tuttavia negli ultimi giorni non sono mancate polemiche anche per lo spot 2023 di Brava Giovanna Brava della Saratoga, che in realtà risale ad anni fa, per via di un concetto di donna che resta sessista. La pubblicità è stata citata anche da Luciana Littizzetto nel corso di Una Puntata di Che Tempo che Fa.