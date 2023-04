Chiara Ferragni nuova casa a Milano: quanto costa e prezzo

Chiara Ferragni da sola ha presentato su Instagram la nuova casa di Milano. Un superattico su due piani extralusso che vale un prezzo da milioni di euro

Chiara Ferragni e Fedez tra agosto e settembre 2023 andranno a vivere nella loro nuova casa di Milano di proprietà della coppia perché vale un costo da capogiro, si parla infatti di un prezzo da milioni di euro se si approfondisce nei dettagli la progettazione. Attualmente i Ferragnez vivono nel quartiere City Life sempre nel capoluogo lombardo ma in un appartamento in affitto e con la nascita di Vittoria hanno deciso di traslocare per avere più spazio dato anche il loro lavoro che si coniuga con il mostrare la propria vita privata h24 e che quindi necessita di spazi, di apparenza e di nuovi motivi di condivisione social. L’occasione è stata quella di nuove case in costruzione sempre nello stesso quartiere ma nella zona più centrale, la Ferragni ha potuto così realizzare il desiderio di poter acquistare la casa dei suoi sogni potendo seguire anche l’iter della costruzione stessa dell’edificio che rispecchia così al 100% i suoi gusti essendo particolarmente appassionata di design.

La nuova casa di Chiara Ferragni si trova dunque a City Life ed è una residenza su due piani con superattico con vista sul quartiere ritenuta molto suggestivo da chi apprezza questo tipo di paesaggi con prati e costruzioni tecnologiche di ultima generazione. Consta di una scala interna a chiocciola, di una palestra e di una piscina, la location scelta dai Ferragnez per la loro nuova abitazione può essere definita la zona dei vip dove a breve andranno a vivere anche Beatrice Valli e Marco Fantini con i loro quattro figli e ritenuto di lusso perché ormai da anni si sono fatti importanti investimenti per costruire edifici domotici e all’avanguardia che si sposano al 100% con l’ambiente circostante. Su Instagram l’imprenditrice digitale insieme alla sorella Valentina ha postato diversi scatti che ritraggono il luxury apartment ormai nella sua ultima fase dei lavori. Si intravede la posa in opera della pavimentazione, un gres porcellanato effetto legno e non parquet, un camino in bioetanolo.

Nuova casa Chiara Ferragni a Milano: valore e costo

Non sono mancate le critiche per chi ha sottolineato il fatto che non c’era Fedez nel sopralluogo sospettando che tra i due i rapporti siano ai minimi nonostante la vacanza a Dubai. C’è chi invece li definisce un po’ tirchi perché alla fine hanno scelto un superattico e non una villa visto che a conti fatti potrebbero permetterselo e chi ha criticato la scelta della scala interna a discapito di un ascensore come nelle case moderne più chic. Ovviamente non solo haters ma anche tanti complimenti per l’acquisto. Venendo al quesito che tutti si pongono, la nuova casa a Milano di Chiara Ferragni, se la si paragona ad appartamenti simili, potrebbe costare 3 milioni e mezzo di euro ovviamente senza tenere conto dei costi di arredamento anche perché non si conoscono ancora le scelte dell’influencer. Il prezzo della nuova casa di Chiara Ferragni a Milano nel quartiere City Life può essere dedotto facendo un giro sui portali di vendite di appartamenti di lusso e un edificio simile all’ultimo piano con superattico con 5 stanze e 3 bagni in media può variare tra i 3 e i 4 milioni di euro come valore.