Cosa è successo a Iva Zanicchi: come sta dopo la caduta

Iva Zanicchi si è fatta male a causa di una brutta caduta. La cantante ha raccontato il suo incidente sui social network: cosa è successo

Brutta avventura, quella accaduta a Iva Zanicchi che è caduta. La cantante e conduttrice televisiva emiliana di 83 anni ha infatti avuto un incidente che le ha causato un piccolo infortunio. Nulla di grave, anche se senz’altro non piacevole, come lei stessa ha spiegato. È stata lei stessa a rendere pubblica la notizia, raccontando tutto l’accaduto in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Iva Zanicchi appare sdraiata sul letto di casa sua, dove dovrà restare costretta per qualche giorno, dopo una caduta dalle scale. “Mi volevano portare all’ospedale, ma io sono voluta rimanere a casa. – racconta – Adesso mi hanno messa immobile a letto per tre o quattro giorni e ho fatto le lastre”. La cantante e attrice ha rassicurato i fan dicendo che sta bene, e che se sarà necessario passerà qualche giorno in ospedale, altrimenti resterà a riposare a casa propria. “Ve lo volevo preannunciare, vi tengo informati, per chi mi vuol bene, e per vabbè per gli altri pazienza. Non godete, mi raccomando eh, perché bisogna pensare sempre positivo e non perdete il buon umore”.

Ovviamente per la giurata de Il Cantante Mascherato un plebiscito di commenti di vip e non, a corredo del suo post su Instagram, per augurarle una pronta guarigione oltre a chiederle cosa è successo e come sta. L’Aquila di Ligonchio è stata molto rassicurante e ha apprezzato la dolcezza e il sostegno del suo pubblico che ha ringraziato con affetto. Paola Barale, Rosella Erra, Simona Ventura, Marta Flavi, Guenda Goria e tantissimi altri del mondo dello spettacolo le hanno mandato un abbraccio virtuale.

Iva Zanicchi come è caduta

Durante il video messo su Instagram, Iva Zanicchi ha anche spiegato cosa è successo per ritrovarsi in questa spiacevole situazione. “Sono caduta dalle scale, una caduta orribile. Un altro si sarebbe ammazzato” ha raccontato. L’infortunio si è verificato domenica sera, dopo la trasmissione di Rai 1 Il Cantante Mascherato, arrivata alla terza edizione. Iva Zanicchi era stata una delle maschere dello show lo scorso anno, mentre nel 2023 è una delle componenti della giuria, assieme a Serena Bortone, Christian De Sica, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Tornata a casa sua a Roma dopo lo show, Iva Zanicchi è caduta dalle scale, facendosi male e dovendo essere visitata da un dottore, e adesso si attende di capire quali sono le sue effettive condizioni e quanto tempo dovrà restare a riposo.

Nel frattempo, la conduttrice televisiva ha ricevuto numerosi messaggi di solidarietà sui social, dopo aver raccontato l’accaduto: gli ‘in bocca al lupo’ le sono arrivati da importanti figure della tv italiana come Paola Barale, Simona Ventura, Paola Perego ed Alberto Matano. La cantante ha parlato per quanto riguarda il risultato delle lastre e di come sta di microfratture, come è stato ipotizzato dalle visite a domicilio per verificare il suo stato di salute. Scongiurata dunque la rottura del femore che all’etá di Iva Zanicchi, 83, spesso è molto pericolosa e può portare anche ad operazioni. Le ultime notizie sul suo stato di salute arriveranno domani in giornata.