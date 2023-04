Amici 22 Mattia distrutto da Benedetta: cosa è successo dopo la lite

Nel daytime di Amici 22 del 25 aprile Mattia ha visto i video di Benedetta e Maddalena che lo criticano aspramente. Cosa è successo dopo quello che avete visto

A sorpresa ad Amici 22 vedendo il daytime del 25 aprile Mattia è stato distrutto da Benedetta rimanendo in lacrime e c’entra anche Maddalena. Come già successo in altre occasioni, come ad esempio con Wax e Paky, la produzione ha deciso di mostrare dei video per far sapere ad alcuni allievi cosa pensano gli altri inquilini in casetta di loro. Questa volta è toccato a Mattia che ha dovuto vedere una clip in cui Benedetta e Maddalena non solo sparlavano di lui ma lo criticavano aspramente. Nello specifico la sua compagna nei passi a due rimasta grazie al fatto di poter ballare solo con lui in qualità di professionista nei balli di coppia lo ha criticato pesantemente e addirittura insultato con la complicità di Maddalena. Benedetta, apparsa particolarmente carica e molto diversa rispetto all’immagine a cui ci ha abituato in questi mesi, nel video andato in onda nel daytime di Amici 22 del 25 aprile ha detto che Mattia è un tamarro e gli ha dato del co*****e. Il motivo è perché sostanzialmente è a dire della ballerina un ingenuo che non sa stare in televisione e che risulta trasparente soprattutto nei daytime a cui non dà contenuti utili per le clip. Inoltre ha definito Mattia un fortunato perché essendo bello ha molti follower e le ragazzine gli sbavano dietro. Maddalena ha detto di non sopportarlo, che lo vede forzato in certi atteggiamenti che sono gli stessi che l’hanno portata a lasciarlo quando erano fidanzati e che è immaturo.

Amici 22 Mattia criticato: la reazione

Mattia è rimasto malissimo per quanto visto nelle immagini ed è scoppiato a piangere difeso a spada tratta da Wax, Cricca, Angelina, Isobel e Aaron. Zenzola ha precisato di essere rimasto deluso più da Benedetta che da Maddalena perché con il loro rapporto così intenso che si era creato ballando insieme non si aspettava certe parole seppur non così pesanti a suo dire come sembrano volendo dare il beneficio del dubbio alla ballerina. Cosa è successo dopo la lite tra Mattia e Benedetta ad Amici 22 ha dell’incredibile. La Vari si è rimangiata tutto quello che ha detto scusandosi e il ballerino l’ha perdonata. A confermare che tra i due è tutto superato e non c’è attrito è stato il maestro del danzatore Raimondo Todaro che in una storia su Instagram ha definito encomiabile il comportamento di Mattia. Ben diverso quello che è successo dopo la lite tra Maddalena e Mattia: l’ex fidanzata dell’allievo di Amici ha confermato quanto detto nel video mandando su tutte le furie il ragazzo. Sostanzialmente ciò che ha fatto arrabbiare Mattia è stata la parte in cui Maddalena lo accusava di fare dei gesti perché c’erano le telecamere. Il ballerino di latino ha subito dimostrato la falsità di questa affermazione definendola un teatrino perché aveva detto alla Svevi di volerle bene e di dispiacersi quando lei lo tratta male in un fuori onda quando erano erano senza telecamere e senza microfoni. Un gesto che Maddalena non ha potuto negare.