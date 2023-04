Anticipazioni Uomini e Donne Giorgio torna da Gemma: le sue parole

Anticipazioni Uomini e Donne dal settimanale Nuovo TV con un’intervista a Giorgio Manetti che parla di Gemma: la verità sul ritorno

Le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Over hanno dell’incredibile e questa volta arrivano direttamente dai diretti interessati e non in una registrazione: Giorgio Manetti è pronto a tornare a Uomini e Donne magari proprio per Gemma Galgani. La deduzione è stata fatta da diversi fan del programma condotto da Maria De Filippi sui social che hanno interpretato le nostalgiche parole del Gabbiano, nei confronti di quella che fu la sua storia d’amore con Gems, come una candidatura per un suo ritorno nel parterre maschile del dating show. A Nuovo TV Giorgio Manetti non ha detto esplicitamente che tornerà al trono over ma non si può non ammettere che nella lunga intervista ci sono delle frasi ambigue che fanno ben sperare i telespettatori dello show di Canale 5. Nello specifico l’ex cavaliere dice di aver perdonato la Galgani ma di non aver mai dimenticato la pugnalata della dama che gli diede quel famoso 4 settembre 2016 quando lo lasciò e rifiutò di uscire con lui dal programma perché era una scelta senza amore. Manetti ha sempre affermato che la sua ex fidanzata fino all’ultimo gli aveva promesso di frequentarsi fuori dagli studi di Cinecittà ma non fu così. La frase di Giorgio Manetti nell’intervista a Nuovo TV che fa pensare ad un suo ritorno nello specifico è “Se mi cercasse lei io non direi di no”. Ma non è finita qui perché oltre alle parole pronunciate dal Gabbiano ci sono delle indiscrezioni da fonti accreditate che hanno impreziosito di ulteriori particolari la nuova partecipazione di Giorgio a Uomini e Donne.

Giorgio torna a Uomini e Donne: gli indizi

Ultimamente era sembrato a tutti un po’ sospetto che sul magazine ufficiale del programma condotto da Maria De Filippi Gemma avesse iniziato una rubrica dedicata al ricordo della sua storia con il Gabbiano. Inoltre più volte quando Tina Cipollari la stuzzicava riguardo la sua frequentazione finita male con Silvio, la Galgani ha sempre difeso a spada tratta la sua passata relazione con George. Molti telespettatori hanno visto in questo nostalgico ritorno al passato una sorta di indizio riguardo al ritorno di Giorgio a Uomini e Donne e i rumors tra i corridoi e gli addetti ai lavori non sono mancati. Se succedesse sarebbe un colpo davvero clamoroso per il trono over visto che resta protagonista indiscusso degli ascolti televisivi. Basti pensare che le puntate dedicate a Gemma nella sua frequentazione con Silvio hanno sfiorato i 4 milioni di telespettatori, numeri che neanche la prima serata talvolta riesce a fare. Anche Lorenzo Pugnaloni, in una storia Instagram, ripercorrendo le anticipazioni del trono over di Uomini e Donne ha aggiunto che a prescindere dall’intervista di Giorgio a Nuovo TV anche lui era a conoscenza dell’ipotesi di una nuova partecipazione del Gabbiano al programma che potrebbe essere a partire da settembre per una nuova spumeggiante stagione televisiva. Ricordiamo che Giorgio Manetti rimase nel parterre anche dopo l’addio a Gemma per poi lasciare quasi a sorpresa la trasmissione, evento che scosse Gemma dopo lo speciale in prima serata su Canale 5 La lettera che non gli ho mai dato.