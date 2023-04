Federico Chiesa fidanzata chi è Lucia Bramani: “profonda e sensibile”

Lucia Bramani è da oltre un anno la fidanzata di Federico Chiesa attaccante della Juventus. La giovane modella è super richiesta

Lucia Bramani è da marzo 2022 la fidanzata di Federico Chiesa attaccante della Juventus, della Nazionale italiana e figlio d’arte. La ragazza alta 1.75 m, occhi e capelli castani, sul suo profilo Instagram @lucybramani ha oltre 100 mila follower e fa girare la testa ai tifosi bianconeri e non. Nata il 24 marzo 2001 oggi ha 22 anni ed è nata a Milano, fin dai suoi studi scolastici aveva un sogno nel cassetto quello di diventare psicologa, ha scelto poi al posto del liceo di proseguire il suo percorso nel ramo socio sanitario, settore in cui si è diplomata. Due le sue grandi passioni: la danza classica e la passerelle. Infatti il suo punto di riferimento è sempre stata Kate Moss del resto, data la sua grande bellezza, la fidanzata di Federico Chiesa della Juventus di lavoro fa la modella. Nel dettaglio è all’interno dell’Elite Model World ed è specializzata principalmente in indossatrice di costumi di bagno posando per marchi come Tenezis nel 2020, Bikini Lovers, Banana Moontins e Pain de Sucre. Lucia Bramani prima di fidanzarsi con Federico Chiesa aveva avuto già un ragazzo più che famoso, parliamo del CEO di un noto marchio di orologi la Watchype, Anis Rondhane. Tra gli interessi della modella figurano lo sport, i viaggi e l’equitazione. Ha già un grande amore, il suo adorato cagnolino Backy. Lo scorso luglio Lucia Bramani è riuscita a realizzare il suo sogno laureandosi in psicologia alla Cattolica di Milano.

Federico Chiesa e Lucia Bramani la storia d’amore

Mentre l’attaccante della Juventus era a riposo per recuperare da un brutto infortunio, Federico Chiesa si rendeva protagonista più che in campo nel gossip. Le prime voci del calciatore con la sua nuova fidanzata Lucia Bramani risalgono a marzo 2022 quando sul profilo Instagram di lei sotto una fotografia il figlio d’arte ha postato dei cuoricini e delle faccine presto ricambiati dalla giovane modella 21enne. Un altro indizio fu poco dopo, la ragazza che si intravedeva nelle storie Instagram dell’attaccante. Successivamente nel giro di pochi giorni è arrivata anche la paparazzata che immortalava la coppia impegnata in un pranzo romantico nella splendida location di Portofino. In realtà di recente a parlare della sua storia d’amore con Lucia Bramani, è stato lo stesso Federico Chiesa nel suo documentario Back on Track per Amazon Prime dove veniva raccontato il suo percorso di recupero dal grave infortunio.

In una delle puntate il calciatore della Juve ha spiegato come si sono conosciuti con la fidanzata attuale: lui le ha scritto su Instagram ad inizio 2022 e però temporeggiava nel chiederle di vedersi fisicamente perché infortunato. Nei primi tempi Lucia Bramani era un po’ ritrosa perché pensava che il problema al ginocchio fosse una fake news ma alla fine ha ceduto ed è andata a casa di Federico Chiesa per il primo appuntamento. Un’occasione davvero particolare caratterizzata dal fatto che l’attaccante non poteva muoversi dal divano a causa dell’infortunio. Il bianconero ha confessato di essersi innamorato di Lucia per la sua profondità e la sua dolcezza perché gli è stata molto vicina in uno dei periodi più difficili della sua vita. In molti ricordano l’ex storica fidanzata di Federico Chiesa con cui è stato fin dai tempi in cui giocava con la maglia della Fiorentina, Benedetta Quagli. La rottura arrivò a fine dicembre come un fulmine a ciel sereno ma non si sono mai conosciuti i motivi della fine della storia.