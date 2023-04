Onana fidanzata ora moglie chi è Melanie Kamayou: che Miss

Melanie Kamayou è stata fidanzata e ora moglie del portiere dell’Inter Onana: la coppia ha un figlio nato nel 2019

Il portiere dell’Inter Onana ha fatto impazzire il mondo del gossip con la sua bellissima fidanzata, ora moglie, che si chiama Melanie Kamayou e da cui ha avuto un figlio, André jr, nato nel 2019. André Onana è nato il 2 aprile 1996 e attualmente difende i pali della porta dell’Inter, è originario del villaggio di Nkol Ngok, situato nella regione centrale del Camerun. In molte interviste ha raccontato della sua infanzia caratterizzata dalla povertà, basti pensare che non avevano elettricità in casa e insieme ai suoi fratelli faceva il bagno in un fiume vicino casa. Nata a Parigi, Melanie Kamayou, fidanzata e ora moglie di Onana, ha 27 anni di età ma non si conosce la sua data di nascita precisa. Nel corso della sua adolescenza ha vissuto in Algeria, Camerun, Francia e Stati Uniti e proprio qui nel 2010 quando aveva solo 14 anni è diventata Miss Camerum USA 2010 iniziando così la carriera da modella. Apprezzatissima nel Paese d’origine suo e del marito André Onana, la donna è dottoressa in Farmacia presso l’Università del Massachussets, titolo conseguito nel 2022.

André Onana e Melanie Kamayou si sono conosciuti durante un evento, un colpo di fulmine che ha cambiato la vita di entrambi. Non si conoscono ulteriori informazioni sulla loro storia d’amore si sa che nel 2019 è nato il loro primo figlio André jr. Nel frattempo la fidanzata ora moglie di Onana ha proseguito gli studi ed è diventata imprenditrice e co fondatrice insieme al portiere dell’Inter della André Onana Foundation, un progetto a cui tengono molto e che punta a garantire ai bambini africani un futuro migliore grazie ad aiuti costanti per migliorare la loro condizione. Questo è il più grande impegno della coppia che non ama il gossip e preferisce vivere una vita riservata senza apparire troppo pubblicamente.

Melanie Kamayou e André Onana matrimonio segreto

Da 4 anni si godono il figlio André jr e nel frattempo proseguono nella loro attività di supporto ai paesi africani. Melanie Kamayou ha sempre avuto le idee chiare anche quando ha partecipato come Miss Camerun infatti all’epoca dichiarò: ”Mi è stato detto che ho degli occhi carini, una bella forma del corpo o un bel colore della pelle. Credo che ogni donna abbia sentito questo tipo di complimenti. La bellezza non si limita all’aspetto, riguarda anche la personalità. La bellezza interiore è ciò che ci rende unici ed è più importante dell’apparenza perché è permanente”. Il 17 febbraio 2023 Mélanie Kamayou ha condiviso alcune sue foto in un sontuoso abito da sposa fatto di perle, senza dimenticare un lungo velo bianco e il bouquet della sposa. Con questi scatti si è scoperto che lei e André Onana si sono sposati. Il portiere dell’Inter tramite i social non ha pubblicato nulla in relazione a questo grande evento. Sua moglie ha però creato un album “wedding day” su Instagram, anche se lì non troviamo l’immagine del marito calciatore, il pubblico ha potuto solo apprezzare il magnifico vestito di Lady Onana. Diverse indiscrezioni rivelano che si trattava della prima parte di questo matrimonio e che la seconda parte è prevista a Yaoundé in Camerun nel giugno 2023.