Quattro Matrimoni Sara non si sposa cosa è successo dopo: incredibile

A Quattro Matrimoni 2023 puntata del 25 aprile incredibile: niente nozze per una sposa. Cosa è successo dopo

È successo qualcosa di incredibile ma vero nella puntata di Quattro Matrimoni 2023 andata in onda il 25 aprile su TV8. Una delle spose in gara, la bionda Sara da Massa, ha deciso di comune accordo con il fidanzato di non sposarsi più e di rinunciare quindi alla gara dopo aver partecipato alle nozze delle altre tre concorrenti. La puntata è stata registrata nel 2022 e ciò che significa che ad un anno di distanza è possibile, attraverso il profilo social della sposa a cui sono saltate le nozze, scoprire cosa è successo dopo Quattro Matrimoni. Sara ha 31 anni, è originaria di Massa e di lavoro è esperta di permanent makeup. Ha raccontato nella clip di presentazione di aver conosciuto Fabrizio dieci anni fa quando lui, tatuatore, le stava disegnando due ciliegie sulla spalla. È stato un colpo di fulmine fino a quando non è scattato il primo bacio, aveva scelto un matrimonio sulla spiaggia a tema mare e tra gli allestimenti aveva puntato molto su stelle marine e conchiglie. Erano tutto pronto per il grande giorno ma qualcosa è andato storto, la bionda sposa con gli occhi azzurri della puntata di Quattro Matrimoni 2023 del 25 aprile ha deciso, insieme al fidanzato Fabrizio, di non sposarsi più spiegando la scelta in un videomessaggio mandato alla produzione e visto da Costantino Della Gherardesca. C’è stato anche uno spazio dedicato alla coppia in cui la concorrente e quello che sarebbe dovuto essere il suo futuro marito hanno approfondito i motivi della scelta.

Quattro Matrimoni Sara non si sposa: la decisione

Sara ha spiegato che non si è più sposata perché con il passare del tempo lo stress aumentava ed erano presenti dei fattori esterni che avevano reso ancora più pesante l’organizzazione del loro matrimonio. La ragazza visibilmente provata è anche scoppiata in lacrime nel cercare di motivare la difficile decisione di far saltare le sue nozze. La concorrente di Quattro Matrimoni 2023 sperava che la crisi con Fabrizio fosse passeggera e che l’amore tra i due fosse più forte di quanto stava accadendo. Dal profilo Instagram di Sara si scopre però che la relazione si è chiusa e che quindi dopo Quattro Matrimoni 2023 e le nozze saltate i due si sono lasciati definitivamente dopo 10 anni di relazione. Guardando la puntata su TV8 molti hanno pensato che fosse la prima volta di un matrimonio saltato nel programma ma non è così. Nell’edizione 2022 della trasmissione condotta da Costantino della Gherardesca un’altra sposa aveva preso la stessa decisione, Virginia da Reggio. Il motivo erano divergenze con il marito nell’organizzazione della festa nuziale. Come da prassi così come avvenuto lo scorso anno, anche questa volta i voti di Sara sono stati annullati e quindi la gara è andata avanti solo con tre spose che si sono contese un viaggio di nozze in crociera con MSC in Italia e Grecia della durata di una settimana. A vincere la puntata del 25 aprile di Quattro Matrimoni 2023 è stata la sposa mora di Pescara di 25 anni che ha colpito Costantino per aver fatto tutto da sola e aver organizzato un ricevimento sobrio ma di lusso.