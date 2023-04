Amici 22 Benedetta fatta fuori provvedimento della produzione

Amici 22 clamoroso provvedimento contro Benedetta, fatta fuori a causa del suo comportamento ostile a Isobel. Spieghiamo cosa è successo tra le due ballerine

C’è un vero e proprio caso ad Amici 22, che coinvolge nuovamente Benedetta Vari. La ballerina promossa da quest’anno al serale dello show condotta da Maria De Filippi aveva già fatto discutere nei giorni scorsi, ma ora contro di lei è arrivato un vero e proprio provvedimento disciplinare. Al centro di tutto c’è il suo rapporto con l’allieva Isobel, ma la questione è ovviamente molto più ampia e complicata.

La produzione del programma, come annunciato proprio dalla conduttrice, ha deciso a sorpresa di annullare il Guanto di Sfida Tango che doveva vedere contrapposti Isobel e Mattia, e il motivo è proprio il coinvolgimento di Benedetta. A spiegare tutto ci ha pensato il ballerino professionista Simone Nolasco, in un video mostrato durante lo show: “Ho notato una certa rigidità di Benedetta nei confronti di Isobel”.

Benedetta ha reagito molto male all’annullamento e alle accuse rivolte a lei, scoppiando a piangere durante la puntata, e dicendo di stare soffrendo molto per le cose che le cose che le sono state dette. “Simone non è mai arrivato a dire nulla, se hai dato questa impressione allora questa impressione hai dato. – ha chiarito Maria De Filippi – Non potevamo non annullare il guanto”.

Amici 22 Benedetta Isobel cosa è successo

“Mi è sembrato anche che Benedetta spesse volte sbagliasse, tra virgolette, o facesse in modo di non fare funzionare delle cose che invece con Mattia venivano molto naturali e molto bene, senza troppi problemi” ha accusato Simone Nolasco. Una situazione che ha portato appunto l’annullamento del Guanto di Sfida del Tango, dopo la denuncia del ballerino che lavora nel programma. In pratica, Benedetta è accusata di avere volutamente sabotato Isobel nella sfida contro Mattia. Non è un segreto che tra quest’ultimo e Benny ci sia un rapporto molto particolare, come emerso dopo la loro esibizione nel serale di lunedì, quando alla fine i due si sono inaspettatamente baciati. Rapporto poi chiarito ma addirittura messo in discussione dopo le parole di Benedetta su Mattia quando in confidenza con Maddalena ha rivelato che lo vede immaturo e tamarro e che di base è fortunato perché è bello e questo gli permette di avere fan.

Dal canto suo, Benedetta nega categoricamente che possa aver cercato di danneggiare Isobel contro Mattia, e anzi ribalta le responsabilità sulla ballerina australiana. “Sentivo che lei stava nel suo mondo, non comunicavamo, non mi diceva nulla” dice la giovane di Colleferro nei confronti della concorrente di Amici 22. “Per me, quello che Simone ha detto è vero” ha ribattuto Isobel. La ballerina australiana ha anche negato di non aver preso seriamente la prova del tango, come invece detto da Benedetta: “Non ho chiesto di provare tanto con te, perché sento che già hai una affinità con Mattia”. L’atteggiamento di Benedetta però arriva proprio dopo il video mostrato in casa dove la ballerina criticava i modi di fare di Isobel ritenendo che fosse egoista perché spesso prova le sue esibizioni con musica ad alto volume mentre gli altri cenano. Un attacco che non è piaciuto all’australiana che in lacrime ha ricevuto supporto da tutti gli altri allievi del talent.