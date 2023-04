Amici 22 infortunio per Isobel: cosa è successo e come sta

Non solo un ballottaggio clamoroso nelle anticipazioni di Amici del 29 aprile: un infortunio potrebbe mettere a rischio il percorso della ballerina Isobel

Settimana complicata per Isobel, ballerina di Amici 22 considerata tra le favorite per la vittoria finale. Dopo le critiche di Benedetta è arrivato anche un infortunio per l’australiana durante la registrazione del serale che andrà in onda sabato 29 aprile. L’allieva di Alessandra Celentano ha fin dalla sua prima apparizione stupito per il suo talento e per il suo carattere sempre solare. Uno spirito propositivo come pochi che le ha permesso di superare anche il grosso ostacolo della lingua che le aveva impedito inizialmente di poter partecipare al programma. Infatti come rivelato da Maria De Filippi, Isobel si era presentata alle audizioni già quest’estate, superandole, ma a causa dell’impossibilità di esprimersi e capire in italiano non era potuta entrare nella scuola. Dopo qualche mese di corso intensivo di lingua italiana, l’australiana si è ripresentata al talent conquistando subito un banco e successivamente la maglia del serale. Ora ad un passo dalla possibile finale arriva uno stop forzato che potrebbe mettere a rischio il suo percorso finora straordinario. L’infortunio di Isobel di Amici 22 è avvenuto durante le registrazioni del serale in onda il 29 aprile, un problema che ha costretto la produzione a fermare le riprese e a consentire ad un fisioterapista di soccorrere la ballerina. L’esibizione in cui Isobel si è infortunata è quella proposta durante il ballottaggio con Aaron sulle note di Girl around the world e a questo punto dato che è avvenuto in un momento cruciale della gara molto probabilmente le immagini dell’infortunio verranno inserite nel montaggio definitivo in vista della messa in onda.

Amici 22 Isobel infortunio: tutte le ipotesi

Sul web però sono tantissime le voci di un infortunio ad Isobel che mette a rischio la sua presenza ad Amici 22. Spoiler e anticipazioni non hanno approfondito le condizioni di salute dell’australiana ma ciò che si sa per certo è che l’infortunio è al braccio e che il dolore ha costretto la ballerina a interrompere l’esibizione e ad uscire dallo studio per andare da un fisioterapista. Isobel è uscita in lacrime. Non si sa quindi se si tratti di un problema muscolare o tendineo ma a prescindere dalla gravità, Isobel è a rischio serale? Considerando che tra soli sette giorni c’è la semifinale e come sempre gli allievi si allenano e provano per l’intera settimana in vista dell’esibizioni del serale, il dubbio può esserci. Sembra però che la ballerina sia tornata in studio dopo venti minuti dopo aver ricevuto le cure necessarie, un piccolo dettaglio che rassicura in parte i fan. Del resto Isobel si è sempre distinta per ballare con grande foga e andando oltre il dolore, basti vedere i tanti lividi presenti sul suo corpo dovuti agli allenamenti e alle esibizioni portate durante tutto il suo percorso ad Amici 22. In attesa di comunicazioni ufficiali, secondo alcuni fan che sostengono di essere stati presenti durante la registrazione, l’australiana si è mostrata serena nonostante il problema fisico e quindi non dovrebbe essere a rischio la sua presenza in semifinale.