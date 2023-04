Anticipazioni eliminato Amici 29 aprile: infortunio

Anticipazioni serale Amici settima puntata del 29 aprile 2023: l’eliminato, gli ospiti e le polemiche tra i giudici

Le anticipazioni della puntata di Amici 2023 del 29 aprile su chi è stato eliminato e chi sono i semifinalisti hanno davvero dell’incredibile con tre manche ricche di colpi di scena e con un ballottaggio che ha visto addirittura la presenza di Angelina e Isobel. Gli ospiti della puntata sono Emma Marrone e Enrico Brignano. Dagli spoiler che arrivano da Twitter a vincere la prova dei giudici è stato Cristiano Malgioglio che è riuscito a mantenere per il maggior tempo possibile dei libri in testa durante un ballo e pesca la busta dove sono presenti Zerbi e Celentano. La squadra Zerbi Cele sfida Cuccarini e Emanuel Lo: la Celentano schiera subito il guanto di sfida sulla recitazione tra Isobel e Maddalena e a vincere è la ballerina australiana che riesce a superare anche le difficoltà dell’interpretazione in lingua italiana. Nella seconda prova viene schierata nuovamente Isobel che però ha la peggio su Angelina Mango che canta Stay, il punto decisivo per la manche viene conquistato da Aaron che batte Cricca e guadagna la vittoria della sua squadra. I Zerbi Cele mandano al ballottaggio Maddalena contro Cricca: il primo eliminato provvisorio di Amici 29 aprile 2023 è Cricca.

Anticipazioni eliminato Amici 29 aprile: chi al ballottaggio

La seconda manche della settima puntata del programma condotto da Maria De Filippi vede questa volta Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sfidare Arisa e Raimondo Todaro. Qui succede l’incredibile: gli Zerbi Cele puntano nuovamente sulla capacità canora di Aaron ma è Mattia a guadagnarsi il primo punto. Isobel riesce a pareggiare i conti battendo Wax nella seconda prova che però a sua volta vince nella terza e decisiva prova contro Aaron portando alla vittoria la sua squadra. Vanno così al ballottaggio il cantante di Universale e la ballerina australiana: il secondo eliminato provvisorio di Amici 29 aprile 2023 è Aaron. Arisa e Raimondo Todaro scelgono di sfidare Lorella Cuccarini e Emanuel Lo: la cantante non vedeva l’ora di schierare il guanto di sfida sulla capacità di scrittura tra il suo Wax e Angelina. La prova viene vinta dalla figlia di Mango. La secondo prova della terza manche è tutta a tema ballo con Mattia che vince battendo Maddalena che perde il punto anche contro Wax che porta a casa la seconda vittoria consecutiva dei TodArisa. Al ballottaggio vanno Angelina che canta il suo inedito e Maddalena: il terzo eliminato provvisorio di Amici 29 aprile 2023 è Maddalena.

Prima dello show comico di Enrico Brignano viene proposto il solito guanto di sfida dei prof vinto per la prima volta da Zerbi Celentano. A vincere il premio Tim è invece Angelina Mango. Il ballottaggio definitivo per l’eliminazione ad Amici del 29 aprile 2023 vede affrontarsi Maddalena, Cricca e Aaron. Il primo a salvarsi è Maddalena e così a giocarsi la permanenza nel talent di Maria De Filippi sono i due cantanti rispettivamente della squadra di Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. In attesa del verdetto sono stati così ufficializzati i semifinalisti di Amici 2023 che sono Isobel, Maddalena e Mattia come ballerini e Angelina e Wax come cantanti. L’eliminato di Amici del 29 aprile 2023 è uno tra Cricca e Aaron. Durante la puntata infortunio per Isobel che ha riportato un problema al braccio che l’ha costretta all’intervento del fisioterapista.